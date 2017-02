London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während in Deutschland, der Schweiz oder in Grossbritannien Gewinne verbucht wurden, gaben die Börsen in Frankreich, Italien und Spanien nach. Der Eurostoxx 50, der Leitindex der Eurozone, schloss wenig verändert mit minus 0,08 Prozent auf 3235,71 Punkte.

In Paris schloss der CAC-40 um 0,49 Prozent tiefer bei 4754,47 Zählern und wurde dabei vor allem von schwachen Finanzwerten belastet, nachdem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...