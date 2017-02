Bonn (ots) - Der Austritt der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP ist eine der ersten Amtshandlungen von Donald Trump gewesen. Mit dieser Entscheidung stellt die neue Führung in Washington den Freihandel als wirtschaftspolitisches Ziel führender Industriestaaten in Frage und schürt die Furcht vor Strafzöllen und Handelsbeschränkungen. Die Auswirkungen seien verheerend, prognostizieren Experten und Politiker, wie etwa EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Besonders betroffen seien die Verbraucher.



Macht Trump wirklich Ernst mit Zöllen und Handelsbeschränkungen? Welche Gefahr birgt dies? Muss sich die deutsche Wirtschaft stärker nach Asien orientieren?



Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



Shi Ming, freier Journalist Ulrike Herrmann, Journalistin, taz Sebastian Sigler, Chefredakteur Börse am Sonntag



