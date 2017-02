PALO ALTO, KALIFORNIEN, USA, und LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH -- (Marketwired) -- 02/07/17 -- Jumio, der Entwickler von Netverify(R) Trusted Identity as a Service (TIaaS), treibt die Identitätsverifizierung mit der ersten Verifizierungslösung der Branche für Web- und Mobildokumente voran - Netverify Document Verification. Netverify Document Verification nimmt sich des Problems der teuren und fehleranfälligen Vorgehensweisen an, die Unternehmen anwenden, um Namen und Adressen aus sekundären Dokumenten wie Strom- oder Wasserrechnungen und Kontoauszügen zu überprüfen, um Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC) und Anti-Money-Laundering-Anforderungen (AML) nachkommen zu können.

Netverify Document Verification bietet Nutzern eine einfache und fast perfekte Lösung, um wichtige Dokumente zu scannen und für eine zusätzliche Identitätsverifizierung zu sorgen. Netverify Document Verification kann zum Scannen von Dokumenten wie Strom- oder Wasserrechnungen verwendet werden, um einen Wohnsitznachweis zu erbringen, oder zum Auslesen von Kontoauszügen, die relevante Informationen wie Kontostand und Kontonummer anzeigen, um den KYC- und AML-Anforderungen gerecht zu werden. Mit Netverify Document Verification können Benutzer zusammengefaltete, zerknitterte und sogar zerknüllte Dokumente scannen, und die Daten werden fast einwandfrei ausgelesen

Mit dieser neuesten Ergänzung zu Jumio Netverify Trusted Identity as a Service können Kunden die klassenbeste Identitätsprüfungslösung von Jumio wirksam einsetzen. Diese Lösung kombiniert biometrische Gesichtserkennung, Gesichtsvergleich, ID-Verifizierung und Dokumentverifizierung, um sicherzugehen, dass die physische Identität mit der wahren Identität übereinstimmt.

"Jumios Mission ist es, das Problem der Identitätsprüfung in der digitalen Welt zu lösen", so Steve Stuut, CEO, Jumio. "Mit Netverify Trusted Identity as a Service ermöglichen wir es Unternehmen das Sicherheitsniveau zu erreichen, das sie gemäß ihren Geschäftsabwicklungen und den behördlichen Anforderungen benötigen. Es soll für den Kunden dabei auch eine sichere und zufriedenstellende Erfahrung sein."

Damit Kunden in der Entwicklung und Implementierung eines Identitätsprüfungsprozesses erfolgreich sein können, benötigen sie eine Lösung, mit der festgestellt werden kann, dass die Person im Besitz eines Ausweisdokuments auch tatsächlich die Person ist, die sie vorgibt. Um dies zu ermöglichen, ist eine Kombination aus Technologie, Automation und Identitätsexperten erforderlich, die ein Höchstmaß an Genauigkeit und Betrugserkennung liefern kann, ohne dass fälschlicherweise potentielle Kunden abgewiesen werden, die für die Expansion des Geschäfts unerlässlich sind. Mit Netverify Trusted Identity as a Service verfügen Kunden über ein komplettes Lösungspaket für die Identitätsprüfung, das auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden kann.

Verfügbarkeit

Bitte besuchen Sie Jumio auf den folgenden Veranstaltungen:

Finovate London, 7. bis 8. Februar 2017. Schauen Sie sich eine Vorführung von Jumio am 7. Februar, um 9:00 Uhr an und vereinbaren Sie hier einen Termin.

ICE Totally Gaming, 7. bis 9. Februar in London. Besuchen Sie uns am Stand N7-322 und vereinbaren Sie einen Termin hier.

RSA Conference, 13. bis 17. Februar in San Francisco. Besuchen Sie uns am Stand 4713 und vereinbaren Sie hier einen Termin.

Über Jumio

Jumio, der Entwickler von Netverify(R) Trusted Identity as a Service, ermöglicht es Unternehmen, Betrugsfälle zu verringern und die Kundenbindung zu erhöhen, wobei die Lösung ein nahtloses Kundenerlebnis liefert. Mit Netverify Trusted Identity as a Service verfügen Kunden über ein komplettes Lösungspaket für die Identitätsprüfung, das auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden kann. Netverify Trusted Identity as a Service, kombiniert biometrische Gesichtserkennung, Gesichtsvergleich, ID-Verifizierung und Dokumentverifizierung, um sicher zu gehen, dass die physische Identität mit der wahren Identität übereinstimmt. Jumio hat bereits über 30 Millionen Identitäten aus über 20 Ländern aus Web- und Mobiltransaktionen in Echtzeit verifiziert. Die Lösungen von Jumio werden von führenden Unternehmen in den Branchen Finanzdienstleistungen, Sharing Economy, Hochschulwesen, Einzelhandel, Touristik und Online-Glücksspiel angewandt. Jumio ist in Palo Alto (US-Bundesstaat Kalifornien) ansässig, unterhält mehrere Niederlassungen in anderen Teilen der USA und in Europa und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Lösungen erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.jumio.com.





Ansprechpartner für Medien

Ansprechpartner für Medien in den USA:

Caitlin Haskins

10Fold Communications

Jumio@10fold.com

415-800-5369



Ansprechpartner für Medien in Europa:

Michael Scanlan

Skyparlour

Michael@skyparlour.com

+44 7958 698 698