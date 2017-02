Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Defizit in der US-Handelsbilanz sinkt

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Dezember geschrumpft. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 44,26 Milliarden Dollar und fiel damit etwas geringer aus als erwartet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 44,70 Milliarden Dollar gerechnet.

US-Bildungsministerin per Intervention von Pence ins Amt gehievt

Nur dank der Intervention von US-Vizepräsident Mike Pence hat die designierte Bildungsministerin Betsy DeVos die erforderliche Zustimmung des Senats für ihre Nominierung erhalten. Die Abstimmung über DeVos in der Kongresskammer endete mit einem Patt von 50 Pro- und 50 Kontra-Stimmen. Pence machte daraufhin von seiner Befugnis Gebrauch, sich an dem Votum zu beteiligen und verhalf DeVos zur Mehrheit.

Target2-Forderungen der Bundesbank auf neuem Rekordstand

Die Forderungen der Deutschen Bundesbank an die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen des Zahlungssystems Target2 haben ein neues Rekordniveau erreicht. Nach Mitteilung der Bundesbank stiegen sie per 31. Januar 2017 auf 796 Milliarden Euro von 754 Milliarden Ende Dezember 2016. Der Anstieg der Target2-Salden hält im Trend seit Mitte 2014 an und wird nach Aussage der EZB vor allem von den Anleihekäufen des Eurosystems angetrieben.

Industrie, Gewerkschaften und Bundesregierung stellen sich gegen Trump

Bundesregierung, Industrie und Gewerkschaften haben sich gemeinsam für Freihandel und gegen die angedrohte protektionistische Politik unter US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Für die vom Export abhängige deutsche Wirtschaft sei der freie Zugang zu Märkten essenziell, erklärte das Bündnis "Zukunft der Industrie" anlässlich einer gemeinsamen Konferenz in Berlin.

Merkel spricht wegen Ukraine-Krise mit Putin

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ostukraine hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin telefoniert. "Im Mittelpunkt des Gesprächs standen erneut die Lage in der Ostukraine und die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Deutschland und Polen gegen Aufhebung der Sanktionen gegen Russland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo haben sich angesichts der verschärften Gewalt in der Ostukraine klar gegen die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Nach wie vor ist die Situation unzufriedenstellend. Deshalb können die Sanktionen nicht aufgehoben werden", sagte Merkel. Das Minsker Abkommen, dass die Kämpfe befrieden soll, sei nicht umgesetzt.

Für Polen bleibt Gasröhre Nord Stream 2 ein rotes Tuch

Polen hat seinen Widerstand gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland bekräftigt. "Für Polen ist es nicht akzeptabel, wenn Nord Stream 2 realisiert wird", sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Warschau. Deutschland und Russland wollen mit dem Projekt die bestehende Röhre Nord Stream 1 um einen Strang erweitern.

EU: London kann sich Zahlungsverpflichtungen trotz Austritts nicht entziehen

Großbritannien kann sich trotz seines EU-Austritts bereits eingegangenen Zahlungsverpflichtungen nicht entziehen. Eine Vereinbarung über die Höhe der Zahlungen an die EU sei "wesentliches Element" der bevorstehenden Austrittsverhandlungen mit London, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Dabei geht es nach Angaben aus EU-Kreisen um einen zweistellige Milliardenbetrag.

Rumäniens Präsident Iohannis legt Regierung Rücktritt nahe

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hat der Regierung angesichts der seit Tagen anhaltenden Massenproteste den Rücktritt nahegelegt. Die Rücknahme des umstrittenen Dekrets zur Strafminderung bei Korruption und der mögliche Abgang des Justizministers reichten nicht aus, sagte Iohannis. Er verlangte von den regierenden Sozialdemokraten, die Krise "intern" zu lösen und legte damit nahe, eine neue Regierungsmannschaft aufzustellen.

Brüssel hält Athens Hilfsprogramm trotz IWF-Zweifeln für "glaubwürdig"

Die EU-Kommission sieht das griechische Hilfsprogramm trotz Zweifeln des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Schuldentragfähigkeit weiter auf Kurs. "Wir glauben weiter, dass die für das Programm erzielten Verpflichtungen sowohl glaubwürdig als auch ehrgeizig sind", sagte eine Kommissionssprecherin.

Chinas Währungsreserven erstmals seit sechs Jahren unter 3 Bil USD

Erstmals seit sechs Jahren sind Chinas Währungsreserven unter die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar gesunken. Der Stand zum 31. Januar betrug genau 2,998 Billionen Dollar, wie die chinesische Zentralbank mitteilte. In Spitzenzeiten Mitte 2014 hatten die Währungsreserven einen Wert von 4 Billionen Dollar erreicht. Die Zentralbank nutzt die Reserven vor allem, um die heimische Währung Yuan gegenüber dem Dollar zu stützen.

