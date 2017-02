Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt vor Unsicherheit und möglichen wirtschaftlichen Schäden der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Auch den US-Vorwurf der Währungsmanipulation weist er scharf zurück.

Notenbanker reden selten Klartext. "Wenn Sie mich verstanden haben, habe ich mich wohl nicht unverständlich genug ausgedrückt," sagte mal der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan. Doch wenn es um den neuen US-Präsidenten Donald Trump geht, scheut Bundesbank-Präsident Jens Weidmann klare Aussagen nicht. So hat er Anschuldigungen der Trump-Regierung entschieden zurückgewiesen, Deutschland würde sich mit einem schwachen Euro zu Lasten der USA Wettbewerbsvorteile verschaffen. "Der Vorwurf, Deutschland beute die USA und andere Länder mit einer unterbewerteten Währung aus, ist mehr als abwegig", sagte Weidmann am Dienstag auf einer Veranstaltung in Mainz.

Die Klage über einen starken US-Dollar habe zwar einen wahren Kern. "Allerdings genossen die Vereinigten Staaten bis vor kurzem für annähernd ein Jahrzehnt eine ...

