Der Kampf um den Widerstand sieht sehr spannend aus, denn WCM kann sich im Moment nicht entscheiden, ob die Hürde nachhaltig genommen wird. Die Bandbreite zwischen Unterstützung bei 2,71 Euro und Widerstand bei 2,77 Euro ist sehr eng und das könnte der Grund für die Seitwärtsbewegung seit Anfang Januar sein. Die Unterstützung wurde am 27.01. getestet und der Widerstand am 30.01. und am 01.02. Wer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...