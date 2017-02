Tagesausblick für 8.2.: DAX richtungslos. Immo-Aktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Gute Unternehmensergebnisse europäischer Konzerne wie AMS und GEA Group gaben den Börsen heute etwas Schwung. Die Unsicherheit rund um die Wahl in Frankreich konnte jedoch nicht gänzlich abgeschüttelt werden. Im Bereich von 11.600 Punkten ließen die Käufe deutlich nach. Getreu dem Motto "Safty first" waren heute vor allem Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia stark gefragt. Der Ausblick auf einen Gewinnrückgang im Jahr 2017 bei Münchener Rück kam bei den Anlegern derweil nicht gut an. Hier half auch keine Dividendenerhöhung.

Morgen stehen relativ wenige Unternehmens- und Wirtschaftsdaten an. Investoren werden somit weiter den Blick auf die politischen Ereignisse und charttechnischen Formationen richten.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem ABB, AP Moeller-Maersk, Rio Tinto, Sanofi und Time Warner Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen

Wichtige Termine

USA - Erdöllagerbestände

Charttechnische Signale:



BMW - Stabilisierungs 50%-Retracementlinie

Deutsche Wohnen - Ausbruch aus kurzfristigen Abwärtstrend. Starker Widerstand bei EUR 31

Evonik - bullish engulfing. Stabilisierung auf Höhe der 20-Tage-Durchschnittslinie/38,2%-Retracement

K+S - Unterkante des Bollingerbands. Slow Stochastic deutet Dreh nach oben an

Uniper - morning star. Unterkante des Bollingerbands

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.630/11.680/11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.400/11.530 Punkte.

Der DAX® zeigte sich bis zum frühen Nachmittag im Aufwind und touchierte die Marke von 11.600 Punkte. In der letzten Handelsschlussstunde kippte das Aktienbarometer allerdings wieder ab und sackte auf die Unterstützungszone von rund 11.530 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index eine breite Unterstützungszone bis 11.400 Punkte. Auf der Oberseite reicht die Fantasie derzeit nur bis 11.630 Punkte. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke eröffnet weiteres Potenzial bis 11.880 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.04.2016 - 07.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2012 - 07.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

