Die Windbranche verzeichnet an Land vor der Umstellung der bisherigen Förderung ein stürmisches Wachstum. Im vergangenen Jahr wurden über 1600 Windräder mit einer Leistung von gut 4600 Megawatt gebaut, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am Dienstag in Berlin mitteilte. "2016 ist ein gutes Jahr für die Windenergie gewesen", sagte...

Den vollständigen Artikel lesen ...