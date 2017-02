Cmed, ein innovatives, technologiebasiertes Auftragsforschungsinstitut, hat weitere Ergänzungen und Verbesserungen an encapsia™ vorgenommen, dem ersten appbasierten klinischen Datenpaket der neuen Generation. Die jüngst hinzugefügten Apps verbessern die Fähigkeit von encapsia™, effiziente, unternehmensweite CDMS bereitzustellen und ergänzen so die eSource-, web-eDC-, Erkenntnis- und Analysefunktionen. All diese Funktionen werden in einer einheitlichen Cloudplattform angeboten, die speziell auf die Verbesserung der Geschwindigkeit und Qualität von Daten ausgerichtet ist, während unnötige Komplexität und somit die mit diesen Prozessen verbundenen Kosten minimiert werden.

Das Release umfasst drei Apps in zentralen Funktionsbereichen. Mit encapsia™ Coding können medizinische Kodierer in Echtzeit automatisch kodieren, Synonyme verwalten, alle kodierten Begriffe prüfen und Wörterbuchversionen verwalten. encapsia™ Loader bietet Labors die Funktionalität, ihre eigenen automatisierten Datenladungen von Dritten zu erzeugen und zu verwalten und die Validierung und Transformationen für eingehende Daten zu spezifizieren. Mithilfe der encapsia™ Review App kann das Personal vor Ort die klinische Bedeutung von Labordaten prüfen und bewerten, während Datenmanager die Daten mit der klinischen Datenbank abgleichen können. Alle drei Apps ermöglichen die Echtzeitverwaltung von Daten und Prozessen, dem Denkansatz entsprechend, der dem Architekturdesign von encapsia™ zugrunde liegt, also die Nutzung der besten technologischen Ansätze zur Verbesserung von Effizienz, Zeitvorgaben und Prozessqualität. Das Paket encapsia™ ermöglicht nun die Erfassung klinischer Daten durch mobile eSource, die Multimedia-Erfassung per iPad und web eDC. Somit haben Sponsoren und Zentren die Möglichkeit der Wahl, selbst innerhalb der gleichen klinischen Prüfung. Das Paket enthält die Analytics App für Datenwissenschaftler. Sie unterstützt mehrere Programmierumgebungen von Drittanbietern und eine separate Schicht zur Ermöglichung externer Berichte und konfigurierbarer Visualisierungen, sodass Datenanalysen und Erkenntnisse zu einer Studie live in Echtzeit gegeben sind.

"Wir haben daran gearbeitet, eine erhebliche Lücke in der Branche zu schließen, indem wir ein vollständig flexibles, integriertes klinisches Datenpaket bereitgestellt haben, mit dem Sponsoren und ihre Partner Zeiten verkürzen und Kosten kontrollieren können. Dies erlaubt unseren Kunden die Sammlung, Abfrage, Bereinigung, Visualisierung und Analyse klinischer Daten in Echtzeit, und zwar in einem einzigen, cloudbasierten System. Wir haben bereits erfolgreich erste Studien mit encapsia™ durchgeführt und abgeschlossen, äußerst positive Kennzahlen erzielt und führen zurzeit weitere Studien mit einigen weltweit führenden Pharmaunternehmen durch", sagte Dr. David Connelly, CEO von Cmed.

Cmed wird encapsia™ weiterentwickeln, um die Herangehensweise der Branche an das Datenmanagement und die Datenerfassung durch Nutzung innovativer zukunftsorientierter Konzepte für die Anwendung von Technologie im klinischen Prüfungsumfeld zu verändern. Um weitere Informationen über encapsia™ zu erhalten oder einen Termin für eine Vorführung zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an das Innovationsteam von Cmed unter encapsia@cmedresearch.com.

Ende

Über Cmed

Cmed ist ein innovatives, technologiebasiertes Full-Service-Auftragsforschungsinstitut. Cmed verbindet erfahrene Fachkräfte mit der passenden Technologie. Das Unternehmen bietet seinen Kunden freundlichen, proaktiven Service und stellt diesen mithilfe innovativer Software und Prozesse für die Erfassung, Verwaltung und das Reporting klinischer Daten bereit. encapsia™, das Cmed Programmpaket einer neuen Generation für klinische Daten, optimiert die die Erfassung, Verwaltung und das Reporting klinischer Daten und ermöglicht den Kunden auf diese Weise Zeit- und Kosteneinsparungen. Klinische Daten können flexibel per eSource, Multimedia und web eDC erfasst werden. Sie werden in Form von visuellen Darstellungen in Echtzeit angezeigt, bieten Analyseergebnisse in Echtzeit und ermöglichen es, innerhalb des Programmpakets per Audit-Trail protokollierte Maßnahmen anzustoßen. Das Produkt entspricht uneingeschränkt den aufsichtsrechtlichen Vorgaben und gestattet die Integration in vorhandene Systeme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cmedresearch.com.

