Mannheimer Morgen über die Lage bei GE Überschrift: Traurige Gewissheit Was seit mehr als einem Jahr befürchtet wird, ist jetzt traurige Gewissheit: in Mannheim verschwinden auf einen Schlag über 1000 Arbeitsplätze. Und zwar nicht irgendwelche: Es sind hochqualifizierte, gut bezahlte Mitarbeiter, die bei General Electric (GE) ihren Job verlieren. Mit ihnen werden mehr als 100 Jahre stolze Industriegeschichte der Stadt ausgelöscht. Und auch die Aussicht, dabei wenigstens nicht gekündigt zu werden, hilft längst nicht allen. Für viele Betroffene wird der Wechsel in eine Transfergesellschaft den schmerzhaften Gang in die Arbeitslosigkeit wohl nur hinauszögern. Den bis zuletzt kämpfenden Arbeitnehmervertretern bleibt somit nur der schwache Trost, alles, wirklich ALLES, versucht zu haben. Betriebsrat und IG Metall haben nicht nur juristisch und politisch alle Register gezogen, sondern eigene Alternativ-Vorschläge unterbreitet und sogar interessierte Investoren ins Spiel gebracht. Das alles sucht bundesweit seinesgleichen. Zu wenig Glück Allein, es fruchtete nicht. Dem Mannheimer Werk hat in den vergangenen Monaten einfach zu wenig in die Karten gespielt. Der europäische Kraftwerksmarkt beispielsweise, für den die Fabrik in Mannheim Turbinen baut, liegt in Zeiten der Energiewende praktisch am Boden. Und auch die Kartellauflagen, die GE bei der Alstom-Übernahme auferlegt bekam, waren von Nachteil: Ausgerechnet die großen Turbinen aus Mannheim baut künftig der italienische Ansaldo-Konzern in Genua. Spielräume hätte es allenfalls für die GE-Geschäftsführung gegeben. Es bleibt unverständlich, warum es einem derart finanzstarken Konzern wie General Electric nicht gelungen ist, die Fabrik in Mannheim irgendwie anders auszulasten. Schließlich hatte das Management in den USA zuletzt kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um zu betonen, in Europa so richtig durchstarten zu wollen. Somit bleibt nun lediglich die Hoffnung, dass wenigstens die verbleibenden 700 Mitarbeiter eine echte Perspektive bekommen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

