Halle (ots) - Diktatur Baschar al-Assad stellt sich ein Zeugnis seiner eigenen Abartigkeit aus. Zugleich kämpft in Syrien vielerorts Böse gegen Böse - und der Krieg wird auf dem Rücken der Bürger ausgetragen. All das und die Risiken, die ein Eingreifen mit Bodentruppen für Amerikaner und Europäer hätte, haben dazu beigetragen, dass kein Ende des Grauens in Sicht ist. Die westliche Welt steht, was ihren Einsatz für die Menschenrechte in Syrien angeht, nackt da. Solange wir für die vom Krieg geschundenen Menschen in Syrien wenig tun können, sollten wir es zumindest in unserem eigenen Land tun. Die Fluchtursachen bleiben, die Menschen werden weiter kommen. Wir müssen ihnen helfen.



