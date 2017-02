Von Rory Jones

TEL AVIV (Dow Jones)--Die israelischen Behörden haben den Chef der israelischen Filiale der Deutschen Bank verhaftet und unter Auflagen wieder freigesetzt. Hintergrund sind offenbar falsch ausgewiesene Steuertransaktionen - der jüngste Fall, mit dem die Deutsche Bank zu kämpfen hat.

Die Behörden befragten Boaz Aharon Schwartz zu dem Verdacht, dass das Unternehmen steuerpflichtige Einnahmen nicht korrekt ausgewiesen hat. Dabei geht es um Transaktionen im Umfang von 550 Millionen israelischen Schekel, das sind rund 132 Millionen Euro, in einem Zeitraum von sechs Jahren, wie aus einer Stellungnahme der israelischen Steuerbehörde zu entnehmen ist.

Die Bank sagte, sie handle in Israel wie im Ausland nach Recht und Gesetz: "Wir kooperieren mit den Steuerbehörden in diesem Fall und werden dies auch weiter so handhaben."

Ein Gericht in Jerusalem hatte die Freilassung von Schwartz unter strengen Auflagen für den Zeitraum der Untersuchung angeordnet. Ein Rechtsanwalt von Schwartz war nicht unmittelbar zu erreichen.

February 07, 2017

