SocGen hebt Lufthansa auf 'Buy' und Ziel auf 14,50 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 14,50 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn verwies in seiner Sektorstudie zu europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen vom Dienstag auf die fortlaufenden Einspar-und Konsolidierungsanstrengungen des deutschen Branchenprimus. Zudem fügte er hinzu, dass Aktien von Netzwerk-Fluggesellschaften aktuell mit geringen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt würden.

Kepler Cheuvreux senkt Daimler auf 'Hold' und Ziel auf 72 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 72 Euro gesenkt. Die Kennziffern des Autokonzerns erschienen nach einer eingehenderen Prüfung besser als auf den ersten Blick, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Dienstag. Allerdings habe er wegen der steigenden Abhängigkeit vom Mercedes Pkw-Absatz seine Prognosen für 2017 reduziert. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie nur noch begrenzt.

Macquarie hebt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Thyssenkrupp von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 29 Euro angehoben. Die Essener könnten Hauptprofiteur einer Konsolidierung der europäischen Stahlbranche werden, schrieb Analyst Patrick Morton in einer Studie vom Dienstag. Der Industriekonzern sei so nah an einer Problemlösung für das Stahlgeschäft in Europa und Nordamerika wie lange nicht.

SocGen senkt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Fraport von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 60 Euro gesenkt. Die Wachstumsperspektiven des Frankfurter Flughafenbetreibers trübten sich zunehmend ein, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Sektorstudie zu europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen vom Dienstag./ck

S&P Global senkt Gea Group auf 'Strong Sell' und Ziel auf 33 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Gea Group nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Das operative Ergebnis (Ebit) des Maschinenbauers habe die durchschnittliche Markterwartung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Nach der Gewinnwarnung im Oktober letzten Jahres zeugten die Geschäftszahlen immer noch von einem herausfordernden Ausblick für das laufende Jahr.

Warburg senkt Salzgitter auf 'Sell' - Ziel hoch auf 31 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Salzgitter vor Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 31 Euro angehoben. Die hohe Bewertung der Stahlaktie biete zunehmend Grund zur Vorsicht, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Alle Bewertungsansätze offenbarten deutliche Rückschlagsrisiken. Die Branchen- und Anlegerstimmung sei aber noch positiv.

Macquarie senkt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,00 Euro gesenkt. Die strukturellen Herausforderungen des Mobilfunkanbieters dürften 2017 nicht abebben, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Dienstag. Im Privatkundenbereich wie im Großhandelsgeschäft dürfte Wachstum nur schwer zu erzielen sein. Er präferiert deshalb die Aktien von Drillisch.

SocGen senkt Uniper auf 'Hold' - Ziel 13,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Uniper von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 13,60 Euro gesenkt. Rückstellungen könnten die Dividendenstory der Kraftwerkssparte von Eon bis 2019 verzögern, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer Studie vom Dienstag.

Oddo Seydler hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' und Ziel auf 112 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Pfeiffer Vacuum von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 112 Euro angehoben. Der Hersteller von Vakuumpumpen habe Wachstums- und Profitabilitätspotenzial, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Dienstag. Zudem könnte die Busch-Gruppe ihr Übernahmeangebot für Pfeiffer aufstocken.

NordLB hebt Ziel für Infineon auf 16,50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 14,50 auf 16,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Halbleiterkonzern habe das traditionell schwächere Auftaktquartal sehr solide abgeschlossen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Auch der Ausblick für das laufende zweite Geschäftsquartal könne überzeugen. Allerdings sei die Aktie bereits recht ambitioniert bewertet.

