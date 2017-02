Der ehemalige Geschäftsbereich Standardprodukte von NXP kombiniert Erfahrung, hervorragende Produktqualität und betriebliche Effizienz mit Kundenorientierung und Ehrgeiz

Nexperia, der ehemalige Geschäftsbereich Standardprodukte von NXP, hat heute den formellen Abschluss seiner Gründung als eigenständige Einheit bekanntgegeben. Mit einem Firmensitz in Nijmegen (Niederlande) und Unterstützung durch ein Konsortium von Finanzinvestoren, dem Beijing Jianguang Asset Management Co. Ltd und Wise Road Capital Ltd angehören, ist Nexperia ein unabhängiger weltweiter Branchenführer für diskrete Halbleiter, Logik und MOSFETs, der weiterhin über den umfassenden Sachverstand, die Fertigungsressourcen und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen des früheren Unternehmesbereichs von NXP verfügt und gleichzeitig eine neue Ausrichtung und ein umfassendes Engagement in diesen Produktbereichen demonstriert.

Nexperia, mit einer Produktion von ca. 85 Milliarden Einheiten pro Jahr und Einnahmen von mehr als 1,1 Md. USD im Jahr 2016, deckt drei wichtige Trends ab: Energieeffizienz, Schutz und Filterung und Miniaturisierung. Der Automobilsektor ist für Nexperia sehr wichtig und die meisten seiner Produkte sind nach AECQ101 qualifiziert. Zu den anderen wichtigen Märkten gehören tragbare Geräte, Industrie, Kommunikationsinfrastruktur, Unterhaltungs- und Computerprodukte. Ein beträchtlicher Anteil der Einnahmen des Unternehmens entstammt Vertriebskanälen.

Frans Scheper, CEO von Nexperia und ehemaliger Executive Vice President und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Standardprodukte von NXP kommentiert: "Aufgrund unserer Geschichte wird Nexperia bereits als ein starker Branchenführer in diskreten Halbleitern, Logik und MOSFETs betrachtet, der unseren Kunden in aller Welt konsequent äußerst zuverlässige und innovative Produkte bereitstellt. Unter einem neuen Eigentümer und mit verstärkten Anstrengungen werden wir in die Produktentwicklung und bestmögliche Fertigungsprozesse und -anlagen investieren, um zu gewährleisten, dass Nexperia zum Inbegriff für Effizienz und Qualität wird. Zusammen mit unseren engagierten und motivierten Mitarbeitern wird uns das dazu befähigen, tagtäglich über die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden hinauszugehen.?

Nexperia hat zwei Frontend-Fertigungsbetriebe in Manchester (GB) und in Hamburg, sowie drei Backend-Weiterverarbeitungsbetriebe in Guangdong (China), Seremban (Malaysia) und Cabuyao (Philippinen). Das Unternehmen hat derzeit ungefähr 11.000 Mitarbeiter weltweit, zu dem auch ein etabliertes und erfolgreiches Führungsteam gehört. Scheper fügt hinzu: "Da Nexperia auch weiterhin seine Frontend- und Backend-Fertigung aus den aktuellen Produktionsstandorten beziehen wird, wird es keinerlei Störung unserer Zulieferkette oder anderer Abläufe geben, so dass Kunden und Partner versichert sein können, dass sie auch in Zukunft hervorragende Produkte und außergewöhnlichen Service erhalten.?

Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von gewerblichen Schutzrechten und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert.

Über Nexperia

Nexperia ist ein spezialisierter, weltweit führender Hersteller von diskreten Halbleitern, Logik und MOSFETs. Wir wurden Anfang 2017 ein unabhängiges Unternehmen. Mit einem Schwerpunkt auf Effizienz stellt Nexperia gleichbleibend zuverlässige Halbleiterkomponenten in hohen Stückzahlen her: 85 Milliarden pro Jahr. Unser umfangreiches Portfolio erfüllt auch die strengen Anforderungen der Automobilindustrie. Die in unseren Fertigungsanlagen hergestellten branchenführenden Miniaturpakete vereinen Leistungsfähigkeit und einen thermischen Wirkungsgrad mit exzellenten Qualitätsniveaus.

Gestärkt durch über ein halbes Jahrhundert an Know-how und mit 11.000 Mitarbeitern in ganz Asien, Europa und den Vereinigten Staaten unterstützt Nexperia Kunden in aller Welt.

Nexperia: Effizienz siegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170207006449/de/

Contacts:

Für Presseinformationen kontaktieren Sie bitte:

Nexperia

Petra Beekmans

Head of Communications Branding

Tel.: +31 6 137 111 41

E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

oder

Agentur: BWW Communications

Nick Foot

Director

+44-1491-636393

Nick.foot@bwwcomms.com