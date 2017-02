BRASÍLIA (dpa-AFX) - Mit der Stärkung des Handels in Südamerika wollen Brasilien und Argentinien auf den Kurs der wirtschaftlichen Abschottung von US-Präsident Donald Trump reagieren. "Angesichts so vieler Unsicherheiten, die die Welt prägen, wird es immer klarer, dass wir Verbündete sein müssen", sagte Argentiniens Präsident Mauricio Macri am Dienstag bei seinem ersten Staatsbesuch in Brasilien. Entscheidend sei mehr Kooperation, betonte auch Brasiliens Präsident Michel Temer. Die beiden größten Volkswirtschaften Südamerikas, lange Zeit Rivalen, setzen auch auf eine Einigung mit der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen./ir/ris/DP/he

AXC0279 2017-02-07/21:56