Berlin (ots) - Als Piloten und Kabinenpersonal streikten, hielten die Gewerkschaften einen Ehrenkodex ein: Ankündigung 24 Stunden vorher, mindestens. Beim Bodenpersonal waren es jetzt gerade mal 15 Stunden und 25 Minuten. Verdi begründete das mit dem "Effekt", den man erzielen wolle. Und so sind nun Tausende Passagiere betroffen, die umplanen, umbuchen, sich am Flughafen ärgern müssen. Mit einer etwas früheren Ankündigung hätte Verdi einen genauso starken Effekt erzielt, es wären ebenso viele Flüge ausgefallen. Doch nun werden die Passagiere über das Bodenpersonal schimpfen. Doch auch sie werden sich fragen müssen, welchen Teil sie als Kunde zum Streik beigetragen haben. Wer zu einem Spottpreis von A nach B fliegen und sicher ankommen will, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende auch mal am Boden bleibt.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209534919



