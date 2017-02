Stuttgart (ots) - Soziale Gerechtigkeit. Einfach mal so gesagt. Das ist das Kernanliegen von Schulz. Aber ist es glaubwürdig? Macht es sich da einer nicht zu leicht, der als einflussreicher Sozialdemokrat etwa Hartz-IV mit abgenickt hat? Wirtschaftlich unbestritten, aber mit kalkulierter Schieflage. Da taucht er wieder auf aus den Tiefen der roten Herzen: der bequeme Glauben, ein omnipotenter Staat werde alles schon richten, wenn er die hart arbeitenden Menschen, die sich an die Regeln halten, nur in den Mittelpunkt seiner Politik stelle. Gute Löhne, verlässliche Alterssicherung, bezahlbare Wohnungen, mehr Steuergerechtigkeit: Schulz, der Prophet im deutschen Jammertal, verspricht alles.



