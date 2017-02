Angesichts der Bedeutung europäischer Kunden wird Meggitt Training Systems vom 3. bis 6. März 2017 die neuesten Militärschießplatzgerätschaften und Live-Feuer-Produkte auf der IWA Outdoor Classics in Nürnberg präsentieren.

Mit seinen Zweigstellen in Ashford, Kent (Vereinigtes Königreich) und Waardenburg (Niederlande) hat Meggitt Training Systems eine ideale Ausgangsposition, um auf Europas ganz spezifische Trainingsanforderungen einzugehen.

"Frühzeitige Einbeziehung gewährleistet, dass unseren Kunden hocheffektive Schießplatzkonzeption, Ausrüstung und Installation geboten werden und erlaubt außerordentliche Trainingsmöglichkeiten, heute wie auch in der Zukunft", sagte Mark Mears, Managing Director (Geschäftsführer) von Meggitt Training Systems, Limited.

Als führendes Unternehmen für Schießplatzkonzeption, Ausrüstung und Installationen für Schießplätze der Polizei, des Militärs und kommerzielle Zwecke verfügt Meggitt Training Systems über 90 Jahre Erfahrung mit Live-Feuer und über mehr als 13.000 Schießplatzsysteme weltweit, darunter mehr als 75.000 Live-Feuer-Zielsysteme auf 122 Militärstützpunkten. Zu Meggitts auf der IWA ausgestellten Produkten gehören:

Der drahtlose Zielträger XWT GEN3 ist sowohl als Version für den Innenbereich als auch für den Außenbereich erhältlich und ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen wetterfest. Er bewegt sich auf einem Schienensystem mit antistatischen Rädern für leiseren, sanfteren Betrieb, das durch einen internen direkten Doppelantrieb angetrieben wird. Er fährt automatisch in eine Docking-Station ein, wo die wiederaufladbare Batterie aufgeladen wird.

ist sowohl als Version für den Innenbereich als auch für den Außenbereich erhältlich und ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen wetterfest. Er bewegt sich auf einem Schienensystem mit antistatischen Rädern für leiseren, sanfteren Betrieb, das durch einen internen direkten Doppelantrieb angetrieben wird. Er fährt automatisch in eine Docking-Station ein, wo die wiederaufladbare Batterie aufgeladen wird. Das Multi-Function Stationary Infantry Target bietet eine Konfiguration mit fest installiertem Zielkopf, der auf Treffer reagieren kann, automatische durch Soldatenbewegungen aktivierte Auslöser oder ein vorprogrammiertes Szenario, mit dem sichergestellt wird, dass die Auszubildenden Zielaktionen nicht vorhersehen. So wird ein realistisches Umfeld für Operationen in bewohntem Gebiet und Spezialtrainings geschaffen. Das System wird über Funkfrequenz, Kabelverbindung oder Ethernet-Steuerung betrieben und bietet so große Flexibilität hinsichtlich Anlagengestaltung und -nutzung.

bietet eine Konfiguration mit fest installiertem Zielkopf, der auf Treffer reagieren kann, automatische durch Soldatenbewegungen aktivierte Auslöser oder ein vorprogrammiertes Szenario, mit dem sichergestellt wird, dass die Auszubildenden Zielaktionen nicht vorhersehen. So wird ein realistisches Umfeld für Operationen in bewohntem Gebiet und Spezialtrainings geschaffen. Das System wird über Funkfrequenz, Kabelverbindung oder Ethernet-Steuerung betrieben und bietet so große Flexibilität hinsichtlich Anlagengestaltung und -nutzung. Der GranTrap™, ein Kugelfang aus granuliertem Gummi, nutzt weiches Material, um auftreffende Salven zu stoppen und sie größtenteils intakt aufzufangen. Dies minimiert die Belastung der Luft mit Bleipartikeln, verhütet zurückprallende Splitter sowie Querschläger und mindert den beim Aufprall entstehenden Lärm. Das wiederum führt zu saubereren und sichereren Schießplätzen und optimiert die Rückgewinnung von Kugeln und die Recycling-Verfahren.

Die bewährte Fähigkeit von Meggitt Training Systems, virtuelle und Live-Feuer Schießplatzsysteme zu entwickeln, ermöglicht es der Polizei und Verteidigungsorganisationen, in den Design- und Konstruktionsphasen des Projekts Kosten zu sparen.

Besuchen Sie https://meggitttrainingsystems.com/About-Meggitt/Trade-show-schedule/IWA-2017, um einen Termin zu vereinbaren, oder kommen Sie am Stand Nr. 3-229 in Halle 3 auf der Messe in Nürnberg vorbei.

Über Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS® und Caswell, ist eine Abteilung von Meggitt PLC und der führende Anbieter integrierter Live-Feuer- und virtueller Waffen-Trainingssysteme. Über 13.000 Live-Feuer-Gelände und 5100 virtuelle Systeme sind weltweit aufgestellt worden. Damit kann die Einschätzung von Situationen und die Treffsicherheit von Armeen, Gesetzesvollzug und Sicherheitsdiensten trainiert werden.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando, Kanada, in Großbritannien, den Niederlanden, den VAE, Australien und Singapur über 400 Menschen. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbildertraining, Systeminstallation und Wartung bereitstellen.

Über Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Der internationale Konzern ist in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist für seine speziell auf extreme Umgebungen abgestimmte Technik bekannt und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie. Meggitt beschäftigt knapp 11.000 Mitarbeiter in über 40 Produktionsstätten und regionalen Niederlassungen weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170207006609/de/

Contacts:

Meggitt Training Systems

Michelle Henderson, 678 288 1090

michelle.henderson@meggitt.com

www.meggitttrainingsystems.com