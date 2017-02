Bei einer Anhörung zu dem umstrittenen US-Einreiseverbot für sieben vorwiegend muslimisch geprägte Länder haben sich Bundesberufungsrichter in San Francisco skeptisch gegenüber der Notwendigkeit der Anordnung gezeigt.

Vor einem US-Berufungsgericht in San Francisco ist am Montagabend (Ortszeit) die Anhörung im Prozess um die von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisesperre gegen Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern beendet worden. Das Gericht verkündete zunächst keinen Urteilsspruch. Der Richter kündigte lediglich an, eine Entscheidung "so schnell wie möglich" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...