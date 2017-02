In der Kategorie "Discount" überzeugte Lidl die Verbraucher mit seiner Obst- und Gemüseabteilung erneut und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz bei der Auszeichnung mit dem "Fruchthandel Magazin Retail Award". Lidl belegt zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz beim "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie...

Den vollständigen Artikel lesen ...