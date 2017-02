Der Naturkostfachhandel wies auch 2016 ein stabiles Wachstum auf: insgesamt wurden 3,21 Milliarden Euro im Naturkost-Fachhandel umgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung um 5,6 Prozent zum Vorjahr. Bildquelle: Shutterstock.com Die gleiche, gute Entwicklung lässt sich auch für den Naturkostgroßhandel in Deutsch-land ablesen. Hier wurden 1,63 Milliarden Euro in 2016 an...

