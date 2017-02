SAN JOSE, CA -- (Marketwired) -- 02/07/17 -- Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) hat heute sein hochmodernes 10Gbps-Klasse Millimeterwellenmodem (mmWave) für die Verwendung mit kabellosen Infrastruktur-Carrier-Klassen in Access- und Backhaul-Netzen vorgestellt. Das IDT® RWM6050 ist das erste hochintegrierte mmWave-Dual-Modem (PHY + MAC + ADC/DAC + Strahlformung) für die Anwendung bei drahtlosen Festnetzbreitbandzugängen, WTTx (Wireless To The Edge), Kleinzellen-Backhaul, 5G-Service und anderen aufkommenden Applikationen.

Das RWM6050 wird anfangs den Betrieb im 57-71GHz-Bereich unterstützen und später auch in anderen Mikrowellen- und mmWave-Frequenzbereichen eingesetzt werden. Es kann mit mmWave-Hochfrequenz-Chipsets gekoppelt werden, um Multi-Gigabit-Durchsatz über mehrere hundert Meter Entfernung zu liefern. Es ist durch eine Funkschnittstelle, die eine einfache Integration mit Hochfrequenzlösungen ermöglicht, hochgradig konfigurierbar.

Einige Schlüsselmerkmale des RWM6050 sind das Dual-Modem und die Mixed-Signal-Frontend-Integration. Damit ist das Produkt einzigartig kosten- und energieeffizient. Jedes Modem im RWM6050 erstellt Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Links, um die Netzwerkplanung und die Architektur von drahtlosen Festnetzen und 5G/LTE-Kleinzellen zu vereinfachen. IDT plant zusätzliche Modems und Partner-Transceiver-Geräte einzuführen, um Kunden eine vollständige End-to-End-Lösung zu bieten.

"Mit unserer großen Erfahrung und Expertise mit Echtzeitverbindungslösungen, inklusive der starken Marktbeherrschung bei RapidIO für Basisstationen, freut es uns, die RapidWave-Produktfamilie vorstellen zu können, die unseren Zielmarkt nochmals vergrößert", sagt Sean Fan, Vizepräsident und Geschäftsführer der IDT Computing and Communications-Abteilung. "Drahtloser Breitbandzugang bei Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten ist nicht nur eine Lösung für die Bandbreitenherausforderungen für zeitkritischen Datenverkehr in drahtlosen Infrastrukturen, sondern eröffnet auch nie dagewesene Möglichkeiten."

Zu den Hauptmerkmalen des RWM6050 gehören:

Dual-Modem

Multi-Gigabit-Datenübertragungsraten mit link-adaptivem Betrieb

Phasengesteuerte Antenne mit hochentwickelter Strahlformung

Konfigurierbare Funkschnittstelle

Flexible Modulation und Kanalisierung

Integrierte Netzwerksynchronisierung

Das RWM6050 verwendet einen Standard-28nm-CMOS-Prozess und wird in einem kompakten 19 x 19 mm 484-FCBGA-Paket geliefert. IDT plant das RWM6050-Muster- und Entwicklungspaket im zweiten Quartal 2017 verfügbar zu machen.

Über IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Lösungen auf Systemebene zur Optimierung der Produkte seiner Kunden. Die marktführenden Produkte in den Bereichen Hochfrequenz, Echtzeitverbindung, drahtlose Energieübertragung, Schaltmatrix für serielle Datenströme, Schnittstellen, Batteriemanagement-ICs, Sensorsignalkonditionierungs-ICs und Umweltsensoren gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Computing, Konsumer, Automotive und Industrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien betreibt Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit internationalen Vertriebspartnern zusammen. Die IDT-Aktien werden am NASDAQ Global Select Stock Market® unter dem Symbol "IDTI" gehandelt. Weitere Informationen zu IDT finden Sie unter www.IDT.com. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube und Google+.

© 2017, IDT. IDT, RapidWave und das IDT-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Integrated Device Technology, Inc. oder hundertprozentigen Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Alle anderen Marken, Produktnamen und Zeichen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Diensten der jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

IDT-Pressekontakt:

Dean Solov

Public Relations Manager

Telefon: +1 (408) 284-2608

E-Mail: dean.solov@idt.com