BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Elektro-Mobilität:

"Selbst Städter greifen lieber auf Diesel oder Benziner zurück - ihnen fehlt oft die Möglichkeit, den Wagen vor der Haustür aufzuladen. So sehen viele Ladestationen in der Stadt verwaist aus und E-Autos wirken auf Deutschlands Straßen wie Exoten. Norwegen arbeitet seit Jahren am Ausbau der E-Mobilität, an vielen Tankstelle werden Schnellladestationen aufgestellt, die Förderungen sind üppiger als die 1500 bis 2000 Euro, die es in Deutschland gibt. China will eine Elektro-Quote für Automobilhersteller bereits ab 2018, in Amsterdam bekommen Besitzer eines E-Autos einen Parkplatz mit eigener Ladesäule vor der Haustür. Da kann sich Deutschland bei der Förderung noch was abgucken."/DP/jha

