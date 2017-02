NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Gauck/EU:

"Mehr Emanzipation bedeutet in der Folge mehr Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen - sei es bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Ordnung, der Außenpolitik, vor allem aber in der Verteidigungspolitik. Abgesehen von der Frage, ob die Welt wirklich einen weiteren potenten militärischen Akteur braucht, der seine eigenen Interessen durchsetzen will, sind Zweifel angebracht, ob die EU gegenwärtig überhaupt in der Lage wäre, stärker als bisher auf eigenen Beinen zu stehen. Der neue US-Präsident ist nicht nur für die EU, sondern für die ganze Welt eine Herausforderung. Es wäre unklug, wegen Trump das transatlantische Band zu zerschneiden."/DP/jha

