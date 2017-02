FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Februar:

MITTWOCH, DEN 8. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.1.

00:50 J: Handelsbilanz 12/16 06:45 CH: ABB Q4-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 CH: Vontobel Jahreszahlen 07:00 CH: Syngenta Jahreszahlen 07:00 D: Osram Licht Q1-Zahlen 07:00 DK: Carlsberg Jahreszahlen 07:15 CH: Swisscom Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 D: Grenke Jahreszahlen 07:30 F: Hermes Umsatz 2016 07:30 F: Sanofi Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:45 DK: A.P. Moller-Maersk Jahreszahlen 08:00 D: Insolvenzen 11/16 09:00 E: Industrieproduktion 12/16 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen. 3 Mrd EUR 13:00 GB: GlaxoSmithKline Q4-Zahlen

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Alzchem Ende der Zeichnungsfrist DK: Vestas Wind Jahreszahlen E: Gas Natural Jahreszahlen F: Air France-KLM Verkehrszahlen 01/17 GB: Rio Tinto Jahreszahlen I: Mediobanca Halbjahreszahlen S: Volvo Cars Jahreszahlen NL: TomTom Jahreszahlen USA: Time Warner Q4-Zahlen USA: Goodyear Tire Rubber Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Bestpreisklauseln von Booking.com, Düsseldorf 11:30 D: Pk Verdi: "Aktuelle Tarifverhandlungen bei Banken und Versicherungen - Situation der Beschäftigten - Anforderungen an die Branchen" mit ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Meister und Jan Duscheck, Bundesfachgruppenleiter Banken bei der Gewerkschaft 12:30 D: Jahrespressegespräch Küchengerätehersteller Fackelmann 13:30 D: Fortsetzung des Energie-Fachkongresses E-world, Essen 11.00 h Podiumsdiskussion zum Thema Stromspeicher mit BDEW-Chef Stefan Kapferer und NRW-Umweltminister Johannes Remmel 15:00 EU: Europäischer Autoverband Acea legt Bericht zur Lage der Branche vor Acea will auch Marktprognosen für das laufende Jahr und Stellungnahmen zu politischen Fragen abgeben. Pk mit Acea-Präsident Dieter Zetsche D: Landgericht Düsseldorf verkündet Entscheidung im Streit um ARAG-Erbe. Das Zivilverfahren zwischen dem Chef des Versicherungskonzerns und seiner jüngeren Schwester dauert seit 1983 und ist eines der längsten deutschen Gerichtsverfahren. Strittig ist die Höhe des Ausgleichs für die Schwester

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Maschinenaufträge 12/16 06:30 NL: Verbraucherpreise 01/17 06:45 CH: Zurich Insurance Group Jahreszahlen 06:45 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Q4-Zahlen 07:00 D: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 N: Aker Solutions Q4-Zahlen 07:00 D: Thyssenkrupp Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:30 A: Voestalpine 9Monatszahlen 07:30 F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen

DONNERSTAG, DEN 9. FEBRUAR 2017

07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/17 08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 12/16

08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q1-Zahlen und HV 08:00 F: Faurecia Jahreszahlen 08:00 D: Puma Jahreszahlen 09:00 D: Air Berlin Verkehrszahlen 01/17 12:55 USA: Coca-Cola Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 01/17 14:00 D: Kellogg Q4-Zahlen

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed's Bullard in St. Louis

18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 19:10 USA: Rede von Fed's Evans in Chicago 22:15 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Corp Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) B: Umicore Jahreszahlen D: Amadeus Fire Jahreszahlen D: SAP Capital Markets Day D: Hamborner Reit vorläufige Jahreszahlen GB: Smith & Nephew Jahreszahlen GB: Easyjet Hauptversammlung I: Buzzi Unicem vorläufige Jahreszahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Jahreszahlen I: UniCredit Q4-Zahlen N: Yara Q4-Zahlen S: Husqvarna Jahreszahlen USA: Viacom Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard Q4-Zahlen USA: Expedia Q4-Zahlen USA: Zynga Q4-Zahlen USA: Thomson Reuters Q4-Zahlen USA: Amer Sports Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Schlichtung im Tarifkonflikt von Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wird fortgesetzt 09:00 D: BGH verkündet Urteil im Streit um angebliche Vergünstigungen für die Billigfluglinie Ryanair am Flughafen Lübeck 10:00 D: Bundesverwaltungsgericht Leipzig verkündet Entscheidung zur Elbvertiefung 11:00 D: Bilanz-Pk Villeroy & Boch, Frankfurt 11:00 D: GfK-Konsumprognose 2017 für Deutschland und Europa, Nürnberg

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Erzeugerpreise 01/17 04:00 CHN: Handelsbilanz 01/17 06:00 CH: Ems Chemie Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:00 L: ArcelorMittal Q4-Zahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 01/17 07:00 D: Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen 07:30 F: Renault Jahreszahlen 08:45 F: Industrieproduktion 12/16 10:00 I: Industrieproduktion 12/16 10:30 GB: Handelsbilanz 12/16 10:30 GB: Industrieproduktion 12/16 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/17

FREITAG, DEN 10. FEBRUAR 2017

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/17 (1. Umfrage)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DMG Mori AG Jahreszahlen D: Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen

EU: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Frankreich, Italien EU: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Schweden

F: Kering Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Auftakt der Konsumgütermesse Ambiente (10.-14.2.), Frankfurt 11:00 D: Küchenmöbelhersteller Nobilia - Jahreszahlen, Verl

MONTAG, DEN 13. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:50 J: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 LU: Stabilus Q1-Zahlen 08:00 GB: Reckitt Benckiser Jahreszahlen 14:00 PL: Verbraucherpreise 01/17

SONSTIGE TERMINE 18:00 D: Jahresempfang des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) 18:30 D: Vortrag Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret: "Die Herausforderungen der Digitalisierung für Banken und Bankenaufsicht", Frankfurt

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/17

DIENSTAG, DEN 14. FEBRUAR 2017

05:30 J: Industrieproduktion 12/16 (endgültig)

05:30 J: Kapazitätsauslastung 12/16 06:30 CH: Credit Suisse Jahreszahlen 07:00 D: HeidelbergCement vorläufige Jahreszahlen 07:00 CH: Actelion Q4-Zahlen 07:00 F: Michelin Jahreszahlen 07:30 F: EdF Jahreszahlen 07:30 D: Bilfinger Jahreszahlen (11.00 h Pk) 08:00 D: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung)

08:00 D: Verbraucherpreise 01/17 (endgültig) 08:00 GB: Rolls-Royce Jahreszahlen 09:00 HU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZ: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 NL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 D: Osram Licht AG Hauptversammlung 10:00 PL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 P: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Verbraucherpreise 01/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung)

11:00 EU: Industrieproduktion 12/16 13:30 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/17

14:50 USA: Rede von Fed's Lacker an der Universität Delaware 16:00 USA: Fed-Chefin Yellen vor Bankenausschuss des Senats, Washington 19:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Houston 19:15 USA: Rede von Fed's Lockhart in Huntsville, Alabama

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/17

D: TUI Q1-Zahlen (10.00 h HV) D: Daimler Geschäftsbericht 2016 E: Enagas Jahreszahlen und Ausblick 2017-2020 NL: Randstad Jahreszahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt (bis 16.02.)

Das Plenum debattiert unter anderem über Berichte zur Zukunft der EU. 09:45 D: Pk Bitkom und Bundesjustizministerium zur Konferenz "Smart Home - Wie digital wollen wir wohnen?" u.a. mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:00 D: Pk Pro Generika zu Studie "Engpässe bei lebenswichtigen Antibiotika: Gründe, Auswirkungen und Lösungsvorschläge" 10:30 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung zu "Sharing Economy - Wie verändern Teilen, Tauschen und Leihen unser Wirtschaften?" 10:30 GB: Internationales Institut für Strategische Studien (IISS) legt Jahresbericht "The Military Balance" vor

