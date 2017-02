Fliegen im 10er-Abo ganz ohne Buchungs-Wirrwarr. Das gibt es jetzt ab 499 Euro bei Eurowings. Aber was, wenn man die Tickets nicht schnell genug verfliegen kann, weil die Eurowings-Maschinen schon voll sind?

Das war ja eigentlich immer das einzigartig Schöne bei Reisen mit der Deutschen Bahn: Wenn man flexibel ICE fahren will, dann weiß man: Einen unfassbaren Wucherpreis muss man zu keinem Zeitpunkt befürchten. Mit der BahnCard 50 kostet die Strecke Berlin-Köln in der 2. Klasse eben maximal 60 Euro inklusive Koffer, der sogar ruhig so schwer sein darf, dass Sie sich daran einen Bruch heben.

Ich habe gerade mal bei der Flug-Suchmaschine Opodo geguckt: Berlin-Köln mit Germanwings am heutigen Abend mit Check-in-Gepäck in der Economy 185,89 Euro.

Kommende Woche mit RyanAir über Opodo für 7,89 Euro plus Service-Pauschale von 16 Euro, abzüglich Opodo-Rabatt von 16 Euro plus 19,47 Euro für ein Gepäckstück bis zu 15 Kilo, macht in Summe 27,36 Euro. Aber dann steht da neben dem Wort "Summe" noch dieser widerliche *, und wenn man dann nach unten schielt, dann steht da: "* Preise bei Zahlung mit Visa Entropay." Hä? Was soll das denn sein? Und wenn man ganz ohne Enten-Pay-Sonstwas zahlen will? Ja, dann muss man das irgendwie im "Zahlungsfilter" einstellen, steht da. Und wo ist der? Auf dieser gerade geöffneten Buchungsseite kann ich den zumindest nirgends finden.

Und wer genau auf dieses fiese Verwirrspiel mit den undurchsichtigen Preisen keinen Bock hat, der dürfte jetzt erstmal instinktiv aufatmen - zumindest, wenn er öfters mit dem Flugzeug in Deutschland unterwegs ist: Bei Eurowings gibt es jetzt vorab zu bezahlende 10er-Karten zum Festpreis.

Die Idee klingt so beruhigend kalkulierbar, dass ich mich frage: Warum kommen die da erst jetzt drauf?

Das Ganze nennt sich Flight-Pass und wird von Eurowings seit Montag getestet. Claim: "Flexibel fliegen. Nie zu viel zahlen." Es gibt drei Tarif-Gruppen.

Die erste nennt sich "Student-Pass", ist für Studierende bis 26 Jahre und kostet 499 Euro, der einzelne One-Way-Flug also 49,90 Euro. Die Flüge können aber nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...