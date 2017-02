Seit dem frühen Morgen wird an den Flughäfen in Hamburg und Berlin gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat zu den Warnstreiks aufgerufen. Grund ist ein Tarifkonflikt unter anderem um bessere Bezahlung und Arbeitszeiten.

An den Flughäfen in Hamburg und Berlin haben am Mittwochmorgen Warnstreiks des Bodenpersonals begonnen. Wegen Arbeitsniederlegungen werden zwischen 5.00 Uhr und 11.00 Uhr in Tegel und Schönefeld kaum Flugzeuge abgefertigt, wie ein Verdi-Sprecher am Morgen in Berlin sagte. Die Fluggesellschaften haben allein 71 Abflüge von der Hauptstadt aus gestrichen, die meisten anderen Verbindungen gelten ...

