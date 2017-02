Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Durch den Wertverfall ihrer Beteiligung an BT Group droht der Deutschen Telekom nach Informationen der Börsen-Zeitung ein herber Schlag ins Kontor. Das Zwölf-Prozent-Paket, das der Konzern im Tausch für seinen Anteil am Joint Venture EE erhalten hat, steht mit 7,4 Milliarden Euro in den Büchern, ist aktuell aber nur noch 4,2 Milliarden Euro wert. Damit wird eine Wertberichtigung fällig, die die Analysten von Macquarie auf 3 Milliarden Euro taxieren. (Börsen-Zeitung S. 1)

DEUTSCHE BANK - Die israelische Steuerbehörde wirft der Deutschen Bank vor, die Mehrwertsteuer für bestimmte Geschäfte nicht ordnungsgemäß abgeführt zu haben. Manche israelische Kunden hat sie offenbar als Ausländer deklariert, damit für sie auf einige Geschäfte keine Steuer anfallen. Der Israel-Chef Boaz Schwartz sei vorübergehend festgesetzt, Räume der Bank seien durchsucht worden, teilte die Steuerbehörde des Landes am Dienstag mit. Inzwischen sei Schwartz gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Die Deutsche Bank wollte sich zu dem Fall nicht im Detail äußern, bestätigte aber die Untersuchungen. (FAZ S. 18)

BOMBARDIER - Der in Kanada ansässige Bombardier-Konzern will auch künftig in Deutschland Züge entwickeln, bauen und warten. Der neue Deutschland-Geschäftsführer der Zugsparte Bombardier Transportation, Michael Fohrer, tritt Gerüchten entgegen, der Konzern wolle Standorte schließen und unter den rund 8.500 Beschäftigten massiv Personal abbauen. "Deutschland ist für uns ein absoluter Kernmarkt mit großen Chancen. Allerdings haben wir noch einen längeren Weg vor uns, um nachhaltig profitabel zu sein. In den vergangenen fünf Jahren war die deutsche Bilanz leider negativ. Deshalb planen wir, Bombardier in Deutschland in den nächsten zwei, drei Jahren effizienter aufzustellen", sagte Fohrer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. (FAZ S. 22).

HASPA - Auch Deutschlands größte Sparkasse, die Hamburger Sparkasse (Haspa), führt Negativzinsen ein. "Die auf Dauer angelegte Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank macht es auch für uns notwendig, für größere Guthaben von institutionellen Anlegern und Firmenkunden ein Verwahrentgelt zu nehmen", sagte Haspa-Sprecherin Stefanie von Carlsburg. "Wir führen derzeit Gespräche mit Firmenkunden. "(FAZ. S. 23)

