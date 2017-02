Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRÜNER PUNKT - Das Duale System Deutschland - besser bekannt als der "Grüne Punkt" - steht vor einem weiteren Eigentümerwechsel. Die beiden Hauptgesellschafter H.I.G. Capital und Bluebay wollen ihre Anteile bis Jahresmitte verkaufen - während das Management an seiner Beteiligung von bislang 20 Prozent wohl überwiegend festhalten will. Entsprechende Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigten die Geschäftsführung und H.I.G. Capital. (FAZ S. 18)

WINDENERGIE - Weil sich für Ökostrom in diesem Jahr die Förderbedingungen ändern, haben sich viele Firmen in letzter Minute neue Projekte genehmigen lassen. Tausende Windräder entstehen so zusätzlich - und das in großer Eile. Die Pipeline, so gab Energie-Staatssekretär Rainer Baake jetzt beim SZ-Führungstreffen Energie in Essen bekannt, umfasse satte 8.500 Megawatt. Das entspricht mehr als 2.000 neuen Windrädern oder der Leistung von sechs Atomkraftwerken. "Wir bewegen uns am oberen Rand der Ausbaukorridore", sagt Baake. (SZ S. 15)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die Bundesagentur für Arbeit kann auch im Jahr 2017 mit einem deutlich höheren Haushaltsüberschuss rechnen, als ihre eigene Finanzplanung bisher vorsieht. Anstelle der offiziell erwarteten 1,5 Milliarden Euro dürfte die Arbeitslosenversicherung in diesem Jahr vielmehr einen Überschuss von 4,7 Milliarden Euro erzielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Finanzprognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorab vorliegt. (FAZ S. 15)

BANKEN - Hans-Walter Peters, Bankenpräsident und Chef der Berenberg Bank, fordert im Interview mit Blick auf die USA einen fairen Wettbewerb mit den ertragsstarken US-Banken. Einen Deregulierungswettlauf befürchtet er nicht. (Handelsblatt S. 32)

US-POLITIK - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat vor einer wirtschaftspolitischen Konfrontation zwischen USA und Europäischer Union gewarnt. "Wenn die Politik Handelsbarrieren errichtet oder einen Abwertungswettlauf anzettelt, gibt es am Ende nur Verlierer", sagte Weidmann, der auch dem Rat der Europäischen Zentralbank angehört. Er sprach von einer "Vielzahl von beunruhigenden Äußerungen" aus den USA. Jetzt sei es wichtig, "einen kühlen Kopf zu bewahren und mit der amerikanischen Regierung ins Gespräch zu kommen". (Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland)

BREXIT - Die EU will der Regierung in London eine saftige Brexit-Rechnung präsentieren. Eine Zahl will die EU-Kommission zwar nicht nennen. Dass in Brüssel schon fleißig gerechnet wird, hat die Behörde allerdings bestätigt. Nach Angaben von EU-Diplomaten könnten die Austrittskosten für Großbritannien bis zu 60 Milliarden Euro betragen. (Handelsblatt S. 15)

FLÜCHTLINGE - Die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, macht sich für eine stärkere Zentralisierung im Asylverfahren stark, etwa bei Abschiebungen. "Wenn unterschiedliche Behörden zuständig sind, ist jede Schnittstelle eine Herausforderung", sagte Cordt, die seit Anfang Februar Präsidentin der Nürnberger Behörde mit gut 9.000 Mitarbeitern ist. Die Zusammenarbeit lasse sich noch optimieren. (Handelsblatt S. 12)

