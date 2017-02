The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0894879518 JFM 13/18 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS0904837654 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0910489573 EUR. BK REC.DEV.13/17 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0931653066 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0945593597 SWED.EXP.CRED. 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1045096903 A.N.Z. BKG GRP 14/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1140834026 CA CIB 14/19 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1184578208 GOLDM.S.GRP 15/18 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1564320080 DANSKE BK 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1564325550 LANDWIRT.R.BK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1564331103 SANTANDER C.BK. 17/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1564337993 MOELNLYCKE HLDG 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1564377437 VOLVO TREAS.17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA GHJ XFRA AU000000ANS8 AUSTSINO RESOURCES GROUP EQ00 EQU EUR N

CA WS9 XFRA AU000000GEV8 GLOBAL EN. VENTURES EQ00 EQU EUR N

CA 4O21 XFRA CA09579D2023 BLUEOCEAN NUTRASC. EQ00 EQU EUR N

CA 4MO1 XFRA CA61238K2002 MONTEGO RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA N7GJ XFRA DE000A2DAPR0 NANOGATE AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA SOH1 XFRA FR0013227113 SOITEC S.A. EO 2 EQ00 EQU EUR Y

CA FS26 XFRA MHY264962355 FREESEAS INC. NEW 1/17 EQ00 EQU EUR N