The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1TMY3 ERSTE GP BNK 17/22FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0353105197 THURGAUER KT.BK 17-28 BD00 BON CHF N

CA ET0B XFRA DE000A2E4XE4 ETERNA MODE HLD 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4U58 BAY.LDSBK.IS.VAR 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4UW5 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4UZ8 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CNP2 DZ BANK CLN E.9209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0J2G1 DEKA USD FESTZINS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0J2H9 DEKA USD EXTRAZINS 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4CX5 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DJ2 LB.HESS.THR.CARRARA 17/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DL7 EFSF 17/43 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US030981AL88 AMERIGAS PART./FIN. 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US254709AM01 DISCOVER FINL SRVCS 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COS 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US29736RAK68 ESTEE LAUDER COS 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US29736RAL42 ESTEE LAUDER COS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US361448AZ62 GATX 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA USU9221AAR96 VERIZON COMM 17/39 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912796KM06 US TREASURY BILL 03/09/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0830811633 SWED. EXP. CRED.12/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS0843524546 CA CIB 12/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS0852994176 TOYOTA FIN.AUSTR.12/17MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS0890603201 SWED.EXP. CRED. 13/18 MTN BD02 BON TRY N