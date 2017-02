FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

XFRA DE000LB0K6E6 LBBW IND FLO 18 SX5E 0.003 %

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.187 EUR

XFRA DE000HSH4KK2 HSH NORDBANK MZC 14 13/21 0.001 %

XFRA DE000HSH3ZV9 HSH NORDBANK MZ C 5 12/17 0.000 %

XFRA DE000HLB0PP1 LB.HESS.-THR. INFL. 12/19 0.000 %

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.075 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.281 EUR

P7T XFRA ID1000123904 B.PEMBA.DAE.J.TIM. RP 250 0.003 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.375 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.159 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.084 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.103 EUR

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.515 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.075 EUR