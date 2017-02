FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.031 EUR

XFRA DE000HSH36C7 HSH NORDBANK INF IV 13/21 0.000 %

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.094 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.047 EUR

UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.322 EUR

UNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.322 EUR

XFRA DE000HSH4KJ4 HSH NORDBANK MZC 13 13/18 0.000 %

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.703 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.075 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.108 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.618 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.187 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.164 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.037 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.312 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.216 EUR

GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.009 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.178 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.703 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.422 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.047 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.037 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.141 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.159 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.331 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.281 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.881 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.103 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.553 EUR

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW 0.066 EUR

XFRA DE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21 0.000 %

XFRA DE000BLB06U3 BAY.LDSBK.INFL.ANL.21 0.000 %

XFRA DE000LB0DM76 LBBW INDEX-FLR.10/18 SX5E 0.003 %

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.159 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.187 EUR