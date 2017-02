FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XONA XETR US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.703 EUR

IBM XETR US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.312 EUR

BCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.331 EUR

UNIN XETR US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.322 EUR