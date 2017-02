FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.201 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.180 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.404 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.155 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.154 EUR