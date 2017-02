FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000PDY5 PADBURY MINING LTD

FS25 XFRA MHY264962272 FREESEAS INC. NEW 4/16

DKG XFRA DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG