Opel hat die Rückkehr in die Gewinnzone 2016 verpasst und stellt sich auf ein weiteres Jahr in den roten Zahlen ein. Der Mutterkonzern General Motors wies für das abgelaufene Jahr im Europageschäft einen Verlust von 257 Mio. $ aus. Damit wurde das Minus binnen Jahresfrist zwar um zwei Drittel eingedämmt. Das Ziel, erstmals seit 1999 wieder schwarze Zahlen zu schreiben, verfehlte Opel jedoch deutlich.



Der US-Autobauer peilt nun an, im nächsten Jahr in Europa die Gewinnschwelle zu erreichen. Allerdings bleibt die Prognose vage. Für das laufende Jahr hält man wegen der negativen Währungseffekte eine Rückkehr in die Gewinne für unwahrscheinlich.



Im Gesamtjahr 2016 lag der GM-Gewinn bei 9,4 Mrd. $ knapp 3 % unter dem Vorjahr. Der Umsatz stieg zugleich um 9 % auf 166,4 Mrd. $. GM kündigte an, sein Programm zur Kosten-Einsparung für den Zeitraum 2015 bis 2018 um 1 Mrd. $ auf 6,5 Mrd. $ auszuweiten.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info