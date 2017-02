TOKIO /SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch im Handelsverlauf in engen Grenzen uneinheitlich. Sie schließen sich damit den wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street an. Für Vorsicht sorge, dass es bei den Ölpreisen am Vortag - teils bedingt durch einen festeren Dollar -, deutlicher abwärts gegangen sei, heißt es. Auch im frühen Mittwochhandel geben die Ölpreise weiter nach.

Sie leiden unter neuen Vorratsdaten, die zeigen, dass die Ölvorräte in der vergangenen Woche um über 14 Millionen Barrel massiv gestiegen sind. Zudem lastet auf den Preisen die Sorge, dass eine Zunahme der Ölförderung in den USA die von der Opec avisierten Kürzungen kompensieren könnte. Brentöl kostet in Asien 54,62 Dollar je Barrel, 0,8 Prozent weniger als im späten US-Geschäft. Die Prognose für die im späteren Tagesverlauf bekannt gegebenen offiziellen US-Ölvorräte lauten auf eine Zunahme von 2,5 Millionen Barrel.

Neben den Ölpreisen sorgten weiter die politische Unwägbarkeiten in Europa und den USA dafür, dass keine Kauflaune aufkomme, sagen Markteilnehmer. Der Nikkei-Index in Tokio liegt mit 0,3 Prozent im Plus bei 18.964 Punkten, in Schanghai und Hongkong pendeln die Indizes um den Vortagesschluss. In Seoul geht es um 0,7 Prozent abwärts, in Sydney hat die Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent bereits geschlossen.

Ölaktien unter Druck

In Schanghai wird die Stimmung etwas getrübt davon, dass die chinesischen Währungsreserven erstmals seit sechs Jahren unter die Marke von 3 Billionen Dollar gesunken sind. Das schürt Sorgen vor Kapitalabfluss und einer austrocknenden Liquidität am Aktienmarkt. "Der Markt hat im vergangenen Jahr zu viel Blut verloren wegen der massiven Neuplatzierungen", ergänzt Marktexperte Simon Wang von Guoyuan Securities.

Wegen der fallenden Ölpreise gehören Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern. In Tokio fallen JX Holdings um 2,3 und Inpex um 1,6 Prozent, in Hongkong Cnooc um 1,1 Prozent, in Sydney schlossen Oil Search, Santos und Woodside bis zu 1,3 Prozent im Minus.

Chinesische Immobilienaktien legen kräftig zu

Klare Favoriten sind an den chinesischen Börsen Immobilienaktien. Sie profitierten von gut ausgefallenen Verkaufszahlen im Januar von Unternehmen wie Country Garden, Evergrande und Greenland. Für die jeweiligen Aktien geht es um bis zu 9,3 Prozent durchweg stark nach oben. Guangzhou R&F schnellen um 9 Prozent nach oben, China Resources Land um 8,2 Prozent.

In Tokio werden Fujitsu und Fuji Electric verkauft, nachdem beide Unternehmen ihre Überkreuzbeteiligung abbauen wollen. Damit drohe dem Markt ein Aktienüberhang, heißt es. Fujitsu verlieren 3,7 und Fuji 2,2 Prozent.

Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten Cimic (ehemals Leighton) in Sydney um 7,6 Prozent zu.

In Seoul ist der Handel mit den Aktien der in Auflösung befindlichen Reederei Hanjin Shipping ausgesetzt, nachdem der offizielle Termin für die Liquidation des bankrotten Unternehmens, das auch nicht mehr den Rückhalt des Großaktionärs Korea Development Bank hat, auf den 17. Februar, festgesetzt wurde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD S&P/ASX 200 (Sydney) 5.651,40 +0,52% -0,84% Nikkei-225 (Tokio) 18.964,74 +0,29% -0,78% Kospi (Seoul) 2.061,22 -0,67% +1,72% Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.149,46 -0,12% +1,48% Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.352,20 +0,09% +6,09% Straits-Times (Singapur) 3.063,06 -0,28% +6,33% KLCI (Malaysia) 1.687,68 -0,07% +2,80% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0681 +0,0% 1,0681 1,0672 +1,6% EUR/JPY 119,95 -0,0% 119,97 119,67 -2,4% EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8540 0,8628 +0,2% GBP/USD 1,2503 -0,0% 1,2508 1,2371 +1,3% USD/JPY 112,30 -0,0% 112,32 112,14 -3,9% USD/KRW 1144,56 +0,1% 1143,34 1145,53 -5,2% USD/CNY 6,8838 -0,0% 6,8843 6,8827 -0,9% USD/CNH 6,8425 +0,1% 6,8378 6,8329 -1,9% USD/HKD 7,7586 -0,0% 7,7587 7,7577 +0,1% AUD/USD 0,7633 +0,1% 0,7626 0,7628 +5,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,57 52,17 -1,2% -0,60 -5,7% Brent/ICE 54,60 55,05 -0,8% -0,45 -4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,34 1.233,75 -0,0% -0,41 +7,1% Silber (Spot) 17,71 17,71 +0,0% +0,00 +11,2% Platin (Spot) 1.008,25 1.005,50 +0,3% +2,75 +11,6% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,3% +0,03 +6,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.