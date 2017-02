Schlieren/Zürich (Schweiz), 8. Februar 2017

Kuros erhält ISO-Zertifizierung für chirurgische Dichtungsstoffe

Kuros Biosciences (SIX: KURN) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen nach European Normative (EN) ISO 13485:2012 für Gestaltung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb implantierter Polymerdichtungsstoffe für chirurgische Anwendungen zertifiziert wurde. Die ISO-Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt für den Erhalt der CE-Kennzeichnung, wie sie Kuros im Dezember 2016 für Neuroseal, einem neuen Zusatz für den Hirnhautverschluss, beantragt hat.

Für die Zertifizierung nach EN ISO 13485:2012 durchlief Kuros einen umfassenden Prüfprozess, zu dem die Untersuchung des Qualitätsmanagementsystems, eine Vorprüfung, eine erste Beurteilung sowie ein vollständiger Audit gehörten. Die Zertifizierung wurde durch Dekra Certification BV ausgestellt und ist bis März 2019 gültig. Eine Zertifizierung nach EN ISO 13485:2012 gilt als notwendiger Schritt für den Erhalt einer CE-Kennzeichnung. Diese regulatorische Freigabe bestätigt in der Europäischen Union und anderen Ländern, dass die Produkte von Kuros konsistent Kunden- und regulatorische Anforderungen erfüllen.

"Wir sind stolz darauf, diesen für Kuros wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Die ISO-Zertifizierung bestätigt, dass wir mit unseren Richtlinien, Anwendungen und Massnahmen sichere Medizinprodukte liefern, welche den statutarischen, regulatorischen und vertraglichen Standards der medizinischen Industrie entsprechen", erklärt Didier Cowling, CEO von Kuros. "Die ISO-Zertifizierung ist eine zwingende Voraussetzung für unseren Wandel in ein kommerzielles Unternehmen."

Über Kuros Biosciences

Kuros Biosciences fokussiert sich auf die Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration und ist in Schlieren (Zürich) domiziliert. Die Firma ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemäss International Reporting Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen zu Kuros sind unter (www.kuros.ch: http://www.kuros.ch) abrufbar.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "wird" oder "erwarten" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.