lastminute.com unterzeichnet Vereinbarung mit Gartour, einem führenden italienischen Anbieter im Incoming-Tourismus

Amsterdam / Chiasso, 8. Februar 2017 - (lastminute.com group: http://lastminute.com), ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit Holding Travel System S.r.l. (HTS) bekannt, einem führenden italienischen Reiseveranstalter im Bereich des Incoming-Tourismus, der unter dem Markennamen Gartour operiert.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt der Vertragspartner das Recht, das laufende Unternehmen Gartour als Übergangslösung in Form eines Leasingvertrages (mit einer Laufzeit von 12 Monaten, verlängerbar) bis zur geplanten Übernahme des Unternehmens weiterzuführen.

Der Vertrag wurde von dem kontrollierten Unternehmen "Destination Italia" unterzeichnet, das im vergangenen Jahr unter Beteiligung der Intesa Sanpaolo-Gruppe als Minderheitsgesellschafterin (38% Beteiligung) und von Marco Ficarra (5% Beteiligung), dem früheren CEO von (Venere.com: http://venere.com) respektive eine leitende Führungspersönlichkeit der Tourismusbranche, gegründet wurde.

Gartour bietet Dienstleistungen für Italienreisende in den Bereichen Unterbringung, Mobilität und geführte Touren für Reisevermittler in aller Welt an. Dies fügt sich gut in die Hauptzielsetzung von "Destination Italia" ein, einen grossen, gut positionierten Anbieter für das Reiseziel Italien zu etablieren und den Italien-Tourismus auszubauen und zu fördern, sowohl über Online-Vertriebskanäle an Verbraucher (B2C) als auch über Online- und Offlineservices für professionelle Reisevermittler (B2B).

Gartour beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeitende. Die Umsatzerwartungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf rund EUR 35 Mio., wobei von einer geringfügig negativen EBITDA-Marge auszugehen ist. Die Zahlen werden in der Jahresrechnung von (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com) voll konsolidiert werden. Beim erfolgreichen Abschluss der Übernahme wird eine weitere Umsatzsteigerung im Jahr 2018 sowie ein ausgeglichenes EBITDA-Ergebnis erwartet.

Fabio Cannavale, CEO von (lastminute.com group: http://lastminute.com), äussert sich folgendermassen: "Dieser Vertragsabschluss stellt einen weiteren Schritt bei der Strategieumsetzung der Unternehmensgruppe dar. Ziel ist die Entwicklung eines umfassenden Wertversprechens. Das starke Engagement, das die italienische Grossbank mit ihrem breiten Vertriebsnetz sowie Marco Ficarra als Branchenexperte für die Destination Italia-Initiative aufbieten, trägt entscheidend zu deren erfolgreicher Umsetzung bei."

Marco Ficarra, CEO von Destination Italia, kommentiert: "Italien bietet wegen seiner unbestrittenen Attraktivität für Reisende aus dem Ausland nach wie vor ein enormes Entwicklungspotenzial für den Incoming-Tourismus: Destination Italia kann als Motor für Produktinnovation und Produktaggregation agieren und den B2C- sowie den B2B-Vertrieb im Ausland erheblich steigern."

Über (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/)

(lastminute.com: http://lastminute.com) zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie (lastminute.com: http://lastminute.com), Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer diese nachgefragt werden. (lastminute.com NV: http://www.lastminutegroup.com/) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.