STUTTGART (dpa-AFX) - Ein Warnstreik des Bodenpersonals am Flughafen in Stuttgart sorgt für Verspätungen und Flugausfälle. Mehrere Flüge wurden am Mittwochmorgen gestrichen, viele andere waren nach Angaben des Flughafens verspätet. Der Airport rief Passagiere dazu auf, mehr Zeit einzuplanen, möglichst online einzuchecken und sich auf Handgepäck zu beschränken. Die Arbeitsniederlegungen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, starteten mit Beginn der Frühschicht um 3.30 Uhr. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung, Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Laut Verdi liegt die Beteiligung bei nahezu einhundert Prozent. Auch an den Flughäfen in Hamburg und Berlin wurde gestreikt./jeg/DP/zb

AXC0025 2017-02-08/07:35