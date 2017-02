Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften mit optischen Halbleitern und der anhaltend positiven Nachfrage im Automobilbereich. Der Umsatz stieg im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 5,4 Prozent auf 991 Millionen Euro, wie Osram mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - wechselkurs- und portfoliobereinigt - wuchs der Umsatz um nahezu 8 Prozent.

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 4,7 Prozent auf 179 Millionen Euro, die entsprechende Marge lag mit 18 Prozent geringfügig niedriger als im Vorjahr, als 18,2 Prozent erreicht wurden.

Nicht enthalten in den Zahlen ist das Lampengeschäfts Ledvance, das an ein chinesisches Konsortium um den LED-Hersteller MLS verkauft werden soll und daher als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert ist. Der Verkauf soll im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

Der Nettogewinn fiel hingegen deutlich niedriger aus, er verringerte sich auf 98 Millionen Euro von 337 Millionen. Allerdings hatte der Konzern im Vorjahr von einem Buchgewinn aus dem Verkauf von Anteilen an der Foshan Electrical & Lighting Co profitiert, die einen Buchgewinn von rund 270 Millionen Euro erzielten. Zudem verbuchte Osram im Vorjahreszeitraum einen Einmalgewinn im niedrigen zweistelligen Millionenbereich aus einem Grundstücksverkauf in Korea.

Die Prognose für das Ende September endende Geschäftsjahr 2016/17 bestätigte Osram. Das Unternehmen erwartet im fortgeführten Geschäft ein vergleichbares Umsatzplus von 5 bis 7 Prozent, eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15 Prozent sowie ein Ergebnis je Aktie zwischen 2,35 bis 2,65 Euro. Zudem strebt Osram weiterhin eine Dividende von mindestens 1,00 Euro je Aktie an.

