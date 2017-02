An den Flughäfen in Hamburg und Berlin haben die Warnstreiks des Bodenpersonals begonnen. Allein in Berlin mussten Dutzende Flüge gestrichen werden. Der Ausstand soll im Laufe des Tages beendet werden.

An den Flughäfen in Hamburg und Berlin haben am Mittwochmorgen Warnstreiks des Bodenpersonals begonnen. Wegen Arbeitsniederlegungen werden zwischen 5.00 Uhr und 11.00 Uhr in Tegel und Schönefeld kaum Flugzeuge abgefertigt, wie ein Verdi-Sprecher am Morgen in Berlin sagte.

Die Fluggesellschaften haben allein 71 Abflüge von der Hauptstadt aus gestrichen, die meisten anderen Verbindungen ...

