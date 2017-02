Shore ist eines der am schnellsten wachsenden IT-Start-ups in Deutschland und verdreifacht jedes Jahr den Umsatz. Nun steht für die junge Firma aus München der nächste Schritt an: Die erste Übernahme.

Der Software-Spezialist Shore hat Chancen, zu einem der wenigen "Einhörner" in Deutschland zu werden. "Unicorns" werden auf englisch Start-ups genannt, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. Das Münchener Unternehmen, das eine Art digitales Betriebssystem für lokale Dienstleister wie Friseure und Ärzte anbietet, verdreifacht den Umsatz jedes Jahr und hat renommierte Investoren an Bord. Mit der Übernahme eines anderen Start-ups macht Shore nun den nächsten Schritt.

Dazu kauft Shore absence.io. Das deutlich kleinere Start-up hat seinen Sitz ebenfalls in München und soll schon bald in die Shore-Zentrale in der Nähe des Löwenbräukellers am Stiglmaierplatz umziehen. "Das ist unsere erste klassische Akquisition", sagte Shore-Gründer Philip Magoulas dem Handelsblatt. Doch er gibt sich zuverlässig: "Das ist vor allem eine Informatikergruppe und schnell für uns zu integrieren."

Shore gehört zu den am schnellsten wachsenden Digitalstart-ups in Deutschland. In mehreren Finanzierungsrunden wurden 25 Millionen Euro eingesammelt, zu den Investoren gehören ...

