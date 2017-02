Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-08 / 07:30 *Die beiden Online-Broker versammeln ab März die prominentesten deutschen Börsenkommentatoren und -experten in einer zehnmonatigen exklusiven Webinarreihe für Kunden und Interessenten. * *Ratingen, 08. Februar 2017 - *FXFlat und CapTrader bieten Kunden und Interessenten in Kürze eine ganz besondere Webinarreihe an: Von März bis Dezember veranstalten die beiden Online-Broker pro Monat ein exklusives Webinar, das jeweils von einem anderen Börsenprofi geleitet wird. "Meines Wissens hat es solch eine prominent besetzte Webinarreihe in Deutschland in Sachen Börse bislang noch nicht gegeben", sagt Konstantinos Avramis, Head of Institutional Sales bei der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Die Liste der zehn Referenten der Veranstaltungen liest sich wie das Who is Who der deutschen Börsenberichterstattung und -kommentierung: "Mister DAX" Dirk Müller, Mario Steinrücken von Cashkurs.com, Sandra Navidi von BeyondGlobal, n-tv-Wall-Street-Kommentator Jens Korte, Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank, N24-Kommentator Mick Knauff, Finanzmarktanalyst Joachim Goldberg, Trading-Coach Mario Lüddemann und Trading-Psychologe Norman Welz werden den Webinarbesuchern ihre Sicht der Dinge vermitteln, "Für Privatanleger gilt ebenso für institutionelle Investoren, dass Wissen und Erfahrung wichtige Bausteine für Börsenerfolg sind. Und wie sollte man dies besser erlangen als von denen, die sich tagtäglich damit beschäftigen?", fragt Konstantinos Avramis, Head of Institutional Sales bei der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Dank der namhaften Referenten bietet die Webinarreihe den Teilnehmern eine große Bandbreite an relevanten Themen: Wirtschaftspsychologie, Kapitalmarktentwicklung, Aktienanalyse, Markttechnik, Politik und Wirtschaft und Trading. "Aus allen diesen Bereichen haben unsere Redner einiges zu erzählen, Theoretisches genauso wie Geschichten aus dem Nähkästchen", verspricht Konstantinos Avramis. "Wann hat der Privatanleger schon einmal die Möglichkeit, im Wohn- oder im Arbeitszimmer die Crème de la Crème der Branche über ihre Arbeit referieren zu hören und sehen?" Die Webinarreihe, die ab März beginnt, kann komplett gebucht werden, die Veranstaltungen sind aber auch einzeln abrufbar. Sowohl bestehende Kunden als auch Neukunden von FXFlat und CapTrader erhalten 50 Prozent Rabatt. Nähere Einzelheiten dazu gibt es im Internet unter: www.fxflat.com/de/training/exklusive-webinare/ [1] *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cap Trader - eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-02-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 542511 2017-02-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d80f1e42d73bc6f2aacc3c552880aa21&application_id=542511&site_id=vwd&application_name=news

