Der Ölkonzern Saudi Arabian Oil hat die New Yorker Investmentbank Moelis & Co. Berichten zufolge mit der Vorbereitung seines Börsengangs beauftragt. Dieser könnte 100 Milliarden Dollar erlösen - eine historische Größe.

Nach übereinstimmenden Berichten setzt der Ölmulti Saudi Arabian Oil bei der Vorbereitung seines Börsengangs auf die Beratung durch die spezialisierte US-Investmentbank Moelis & Co. Die New Yorker Bank stand bereits als ein möglicher Name für den Deal fest, wie am Vorgang beteiligte Personen offenbarten.

Aramco, wie der Ölkonzern auch genannt wird, war auf der Suche nach einem Berater, um

