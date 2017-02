New York - Unterstützt von einem geringer als erwartet ausgefallenen Defizit in der US-Handelsbilanz haben die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten am Dienstag ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Im späteren Handelsverlauf bröckelte ein Teil der Gewinne allerdings wieder ab.

Der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial erreichte im frühen Handel einen Höchststand bei 20 155,35 Punkten. Mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 20 090,29 Zählern ging er schliesslich aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der bei 5196,27 Punkten ebenfalls ein Rekordhoch erreicht hatte, gewann 0,35 Prozent auf 5185,88 Punkte. Der S&P 500 schloss mit plus 0,02 Prozent auf 2293,08 Punkte kaum verändert. Zeitweise war der marktbreite Index allerdings ganz dicht an sein Ende Januar erreichten Rekordstand herangekommen.

Im Dezember war der Fehlbetrag in der US-Handelsbilanz auf 44,3 Milliarden US-Dollar gesunken, nach 45,7 Milliarden Dollar im November. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Defizit von 45,0 Milliarden Dollar gerechnet.

Trotz der wieder recht positiven Marktstimmung blieben einige Börsianer ...

