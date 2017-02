DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften mit optischen Halbleitern und der anhaltend positiven Nachfrage im Automobilbereich. Die Prognose für das Ende September endende Geschäftsjahr 2016/17 bestätigte Osram. Nicht enthalten in den Zahlen ist das Lampengeschäfts Ledvance, das an ein chinesisches Konsortium um den LED-Hersteller MLS verkauft werden soll und daher als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert ist. Der Verkauf soll im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

1. QUARTAL berichtet gg Vj PROG gg Vj Anzahl 2015/16 Umsatz 991 +5% 988 +5% 8 940 EBITA 141 +16% 121 -1% 6 122 EBITA bereinigt 132 +4% -- -- -- 127 Erg nach Steuern und Dritten 99 -71% 67 -80% 3 337 Ergebnis je Aktie 0,92 -69% 0,66 -78% 3 3,00

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/Grenke AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis

08:15 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2021 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (offenes Volumen) 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 2 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 5,65-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von max. 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.286,70 -0,07 Nikkei-225 19.007,60 0,51 Schanghai-Composite 3.162,21 0,29 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.549,44 +0,34% DAX-Future 11.560,00 +0,47% XDAX 11.563,14 +0,47% MDAX 22.571,20 +0,92% TecDAX 1.834,38 +0,23% EuroStoxx50 3.235,71 -0,08% Stoxx50 2.998,23 +0,14% Dow-Jones 20.090,29 +0,19% S&P-500-Index 2.293,08 +0,02% Nasdaq-Comp. 5.674,22 +0,19% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,51 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Händler am Mittwoch an den Börsen in Europa. DAX und Euro-Stoxx-50 werden ein paar Punkte im Plus erwartet. Im Blick steht zunächst weiterhin die Berichtssaison, von der bisher überwiegend positive Impulse ausgehen. "Trotzdem dürften Erholungsansätze erst einmal wacklig bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf die fallenden Ölpreise, die weltweit auf die Kurse der Öl-Aktien drücken. WTI ist am Morgen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Auch der Yen belastet die Stimmung. Zwar bewegt er sich nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage am Morgen nur wenig. "Anleger kaufen den Yen aber, auch als Absicherung gegen die politischen Risiken in Europa", so ein Händler.

Rückblick: Die europäischen Aktienmärkte konnten sich nach dem deutlichen Rücksetzer vom Wochenauftakt überwiegend etwas erholen. Auch an den deutschen Börsen sprachen Teilnehmer von einer wenig überzeugenden Entwicklung: Denn die Erholung wurde nur von niedrigen Umsätzen begleitet. Etwas gestützt wurde die Stimmung vom festeren Dollar. Gedrückt wurden die Kurse dagegen nach wie vor von den politischen Risiken: Angesichts der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und den damit verbundenen Gefahren für den Bestand der Eurozone hielten sich die Investoren mit Aktienkäufen zurück. "Die Wahl in Frankreich verursacht eindeutig Angst", sagte Chris Weston vom Broker IG Markets. Im Minus lagen vor allem die französischen Banken, nach schwachen Zahlen der BNP Paribas, deren Kurs 4,8 Prozent verlor. Societe Generale gaben 2,5 Prozent ab und Credit Agricole 2,4 Prozent. Der Bankenindex in Europa schloss 0,7 Prozent im Minus. Schlechter schlug sich nur der Index der Ölwerte mit einem Minus von 1,5 Prozent. Hier verloren BP nach schwachen Zahlen 4,1 Prozent. Und Statoil gaben nach ihren Geschäftszahlen 3,1 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Erholung wurde vor allem von konjunkturunabhängigen oder defensiven Aktien angeführt: Henkel stiegen um 0,9 Prozent, Beiersdorf um 1,2 Prozent, RWE um 1,8 Prozent und Vonovia um 2,5 Prozent. Die Autotitel und die zuletzt gefragten Banken wurden dagegen vernachlässigt. Unter den Zyklikern waren nur einige wenige Titel gesucht, so Siemens, BASF und, nach einer Hochstufung durch Macquarie, Thyssenkrupp. Eine Abstufung durch Kepler drückte dagegen die Daimler-Aktie um 0,7 Prozent. Bei der Munich Re ist der Gewinn um rund 10 Prozent hinter der Konsensprognose geblieben. Der Kurs notierte 0,5 Prozent leichter. Hannover Rück hat dagegen das Gewinnziel 2016 deutlich übertroffen, was den Kurs um 1,6 Prozent steigen ließ. Gea fielen mit einem Kursplus von 3,6 Prozent auf. Gea will für bis zu 450 Millionen Euro Aktien zurückkaufen. Metro-Aktien handelten 2,2 Prozent oder 0,68 Euro niedriger. Das Kursminus ging ganz auf das Konto des Dividendenabschlags von 1 Euro je Stammaktie. Jenoptik hat beim Auftragseingang und Gewinn die Konsensprognosen leicht übertroffen. Der Kurs handelte 0,5 Prozent fester. Osram stiegen vor ihren Quartalszahlen um 1,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 11.563 Punkte

Der nachbörsliche Handel habe keine auffallenden Kursbewegungen gezeigt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Eine kleine Erholung hat der der Wall Street frische Rekorde eingetragen. Der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-Composite erreichten neue Allzeithochs. Doch im späten Geschäft ging das Gros der Gewinne wieder verloren. Zunächst habe die alles in allem erfreuliche Berichtssaison die Kaufbereitschaft befördert, sagten Händler. Doch vor allem die politische Unsicherheiten haben die Kauflaune verdorben. GM hat im vierten Quartal unter widrigen Wechselkurseffekten und weiteren Sonderbelastungen gelitten. Die Aktie verlor 4,7 Prozent. Die Titel des Börsenbetreibers ICE legten dagegen nach Geschäftsausweis 2,4 Prozent zu. 21st Century Fox wies einen 27-prozentigen Gewinnanstieg aus. Die Aktie verlor aber 1,9 Prozent, Händler bemängelten den Umsatzrückgang im Filmgeschäft. Gap äußerte sich optimistisch zur Gewinnentwicklung, doch die Aktie drehte nach Gewinnen 1 Prozent ins Minus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,0677 -0,0% 1,0681 1,0691 EUR/JPY 119,89 -0,1% 119,97 119,88 EUR/CHF 1,0658 +0,0% 1,0657 1,0658 GBP/EUR 1,1715 +0,0% 1,1709 1,1664 USD/JPY 112,28 -0,0% 112,32 112,12 GBP/USD 1,2509 +0,0% 1,2508 1,2467

Der Dollar kann seine Gewinne gegenüber dem Euro im asiatischen Handel leicht ausbauen. Darüber hinaus wird der Euro von den wieder aufflammenden Sorgen über die griechische Schuldenkrise und der anstehenden Präsidentschaftswahl in Frankreich belastet. Tendenziell weiter gesucht bleibt der Yen mit den anhaltenden politischen Unsicherheiten in den USA und Europa.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,71 52,17 -0,9% -0,46 -5,4% Brent/ICE 54,76 55,05 -0,5% -0,29 -4,6%

Am Erdölmarkt drückte der feste Dollar. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,6 Prozent auf 52,17 Dollar. Zudem werde immer deutlicher, dass die US-Schieferölproduktion die Förderkürzung des Erdölkartells Opec angesichts gestiegener Preise konterkariere. So erwartet die staatliche Energy Information Administration, dass in diesem Jahr der US-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr um täglich 100.000 Barrel auf dann 9 Millionen steigen dürfte. 2018 sei dann mit 9,5 Millionen Barrel am Tag zu rechnen. Im asiatischen Handel ist WTI zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Dezember gefallen. Die neuesten API-Daten deuteten auf einen starken Anstieg der Lagerbestände hin. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die offiziellen US-Lagerfdaten am Nachmittag gewartet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,90 1.233,75 -0,1% -0,85 +7,1% Silber (Spot) 17,70 17,71 -0,0% -0,01 +11,2% Platin (Spot) 1.007,90 1.005,50 +0,2% +2,40 +11,5% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,3% +0,04 +6,5%

Der aufwertende Dollar drückte etwas auf die Goldpreise. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.233 Dollar. Auch die Aussicht auf steigende US-Zinsen belastete. Das Edelmetall bewegt sich damit aber noch immer in der Nähe eines Dreimonatshochs. Die Unwägbarkeiten der Trump-Politik sowie die Vorgänge in Griechenland und Frankreich stellten hinreichende Gründe dar, mit dem Kauf von Gold auf Nummer sicher zu gehen, hieß es im Handel.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-EINREISEBESTIMMUNGEN I

Nach der illegalen Einwanderung wollen die Republikaner im US-Senat nun auch die legale Einwanderung beschneiden. Nach dem Willen zweier republikanischer Senatoren soll die Vergabe der so genannten Green Cards, also der Berechtigung zum unbegrenzten Aufenthalt in den USA, um die Hälfte pro Jahr reduziert werden, wie aus dem am Dienstag eingebrachten Gesetzentwurf hervorgeht.

US-EINREISEBESTIMMUNGEN II

Vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco sind am Dienstag die Argumente der Regierung und von gegen das Dekret klagenden Bundesstaaten aufeinandergeprallt. Das Gericht will noch diese Woche entscheiden, ob es an der von einer unteren Instanz verfügten Aufhebung des Trump-Dekrets festhält oder nicht. Letztlich dürfte der Streit vor dem Obersten Gericht landen.

US-REGIERUNG

Nur mittels einer historisch beispiellosen Intervention aus dem Weißen Haus hat es die neue US-Bildungsministerin Betsy DeVos ins Amt geschafft. Bei der Abstimmung am Dienstag im Senat über die Kabinettskandidatin von US-Präsident Trump machte Vizepräsident Mike Pence von seinem in der Verfassung verankerten Recht Gebrauch, sich an dem Votum zu beteiligen - und verhalf DeVos zu ihrer hauchdünnen Mehrheit.

USA

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die USA vor einem Handelskrieg mit der Europäischen Union gewarnt. "Wenn die Politik Handelsbarrieren errichtet oder einen Abwertungswettlauf anzettelt, gibt es am Ende nur Verlierer", sagte Weidmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

TÜRKEI

Knapp sieben Monate nach dem gescheiterten Putschversuch hat die türkische Regierung erneut tausende Staatsangestellte ihrer Ämter enthoben.

BÖRSENGANG ALZCHEM

Das Spezialchemieunternehmen Alzchem hat den für Freitag geplanten Börsengang bis auf Weiteres verschoben. Die Nachfrage nach Aktien des Unternehmens sei trotz hoher Indexstände nicht ausreichend gewesen.

DEUTSCHE BANK I

Der Investment-Chef der Deutschen Bank, Jeffrey Urwin, wird möglicherweise seinen Posten räumen. Offenbar ist er in Gesprächen über einen Rückzug, wobei Finanzchef Marcus Schenck dann den Bereich beaufsichtigen soll. Dies sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

DEUTSCHE BANK II

Die israelischen Behörden haben den Chef der israelischen Filiale der Deutschen Bank verhaftet und unter Auflagen wieder freigesetzt. Hintergrund sind offenbar falsch ausgewiesene Steuertransaktionen - der jüngste Fall, mit dem die Deutsche Bank zu kämpfen hat.

AIRBUS

Der Strategie- und Marketingvorstand von Airbus, Marwan Lahoud, wird sein Mandat nicht verlängern. Er werde den Konzern mit Ablauf des Mandats Ende Februar verlassen, teilte die Airbus Group SE mit.

HOCHTIEF

Der australische Baukonzern Cimic, ein Hochtief-Tochter, hat im vergangenen Jahr 12 Prozent mehr verdient und angesichts der Expansion durch Zukäufe weitere Gewinnsteigerungen für dieses Jahr angekündigt.

AIR BERLIN

muss wegen der Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart am Mittwochmorgen in der Zeit von 05.00 bis 11.00 Uhr rund 60 Flüge von und nach Berlin-Tegel streichen.

ABB

Der Industriekonzern ABB hat im vierten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund für das Gewinnplus um mehr als das Doppelte sind ausbleibende Restrukturierungskosten, die das Ergebnis im Vorjahr belastet hatten.

RIO TINTO

Angetrieben von höheren Rohstoffpreisen hat der Bergbaukonzern Rio Tinto im vergangenen Jahr wieder einen Milliardengewinn erzielt und will nun mehr als erwartet an die Anteilseigner ausschütten. Zudem kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr an.

VINCI

Der Baukonzern rechnet nach einem Gewinnzuwachs im abgelaufenen Jahr auch 2017 mit Zuwächsen. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz sollen im neuen Jahr gesteigert werden, stellte der Konzern am Dienstag bei Vorlage der Geschäftszahlen 2016 in Aussicht.

INTERCONTINENTAL EXCHANGE

hat im vierten Quartal wegen höheren Kosten weniger verdient. Allerdings konnte der Betreiber der New York Stock Exchange (NYSE) die Markterwartungen sowohl beim Gewinn als auch bei den Einnahmen übertreffen. Analysten hatten mit einem noch kräftigeren Gewinnrückgang gerechnet.

MONDELEZ

Der US-Nahrungsmittelkonzern Mondelez hat im Schlussquartal 2016 trotz rückläufiger Umsätze wieder schwarze Zahlen geschrieben, sich aber zugleich besorgt mit Blick auf die Zukunft geäußert: Sollte Trump seinen protektionistischen Kurs fortsetzen und Einfuhrzölle erheben, würde dies die eigenen Geschäfte erheblich beeinflussen.

WALT DISNEY

Der Konzern lag mit seinem Umsatz im ersten Geschäftsquartal unter den Erwartungen. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember hat Disney zwar einen starken Erfolg mit der jüngsten Folge der Star-Wars-Serie erzielt. Dafür wurde das Kabelgeschäft vom Sportsender ESPN belastet, da sinkende Werbeeinnahmen ebenso drückten wie das Konsumverhalten der Kunden, die Kabelkosten einsparen wollen.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.