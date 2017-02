DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney ist mit seinem Umsatz im ersten Geschäftsquartal unter den Erwartungen geblieben. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember erzielte Disney zwar einen starken Erfolg mit der jüngsten Folge der Star-Wars-Serie, "Rogue One: A Star Wars Story", dafür wurde das Kabelgeschäft vom Sportsender ESPN belastet, weil sinkende Werbeeinnahmen ebenso drückten wie das Konsumverhalten der Kunden, die Kabelkosten einsparen wollen. Insgesamt erzielte Disney einen Gewinn von 2,48 Milliarden Dollar, das sind 1,55 Dollar je Aktie. Im Vorjahr lagen diese Zahlen noch bei 2,88 Milliarden bzw 1,73 Dollar. Bereinigt belief sich der Gewinn ebenfalls auf 1,55 Dollar je Aktie. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 14,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 Dollar und einem Umsatz von 15,26 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.286,70 -0,07% Nikkei-225 19.007,60 +0,51% Hang-Seng-Index 23.437,20 +0,45% Kospi 2.065,08 -0,49% Shanghai-Composite 3.164,41 +0,36% S&P/ASX 200 5.651,40 +0,52%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Für Vorsicht sorgen nachgebende Ölpreise und weiter die politischen Unwägbarkeiten in Europa und den USA. In Schanghai wird die Stimmung etwas getrübt davon, dass die chinesischen Währungsreserven erstmals seit sechs Jahren unter die Marke von 3 Billionen Dollar gesunken sind. Das schürt Sorgen vor Kapitalabfluss und einer austrocknenden Liquidität am Aktienmarkt. "Der Markt hat im vergangenen Jahr zu viel Blut verloren wegen der massiven Neuplatzierungen", ergänzt Marktexperte Simon Wang von Guoyuan Securities. Wegen der fallenden Ölpreise gehören Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern. In Tokio fallen JX Holdings um 2,3 und Inpex um 1,6 Prozent, in Hongkong Cnooc um 1,1 Prozent, in Sydney schlossen Oil Search, Santos und Woodside bis zu 1,3 Prozent im Minus. Klare Favoriten sind an den chinesischen Börsen Immobilienaktien. Sie profitierten von gut ausgefallenen Verkaufszahlen im Januar von Unternehmen wie Country Garden, Evergrande und Greenland. Für die jeweiligen Aktien geht es um bis zu 9,3 Prozent durchweg stark nach oben. Guangzhou R&F schnellen um 9 Prozent nach oben, China Resources Land um 8,2 Prozent. In Tokio werden Fujitsu und Fuji Electric verkauft, nachdem beide Unternehmen ihre Überkreuzbeteiligung abbauen wollen. Damit drohe dem Markt ein Aktienüberhang, heißt es. Fujitsu verlieren 3,7 und Fuji 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney verbilligten sich auf Nasdaq.com um 1,1 Prozent. Der US-Unterhaltungskonzern lag mit seinem Umsatz im ersten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, beim Gewinn darüber. Für Mondelez ging es um 1,3 Prozent nach oben. Der US-Nahrungsmittelkonzern schrieb im Schlussquartal 2016 trotz rückläufiger Umsätze wieder schwarze Zahlen. Akamai Technologies erholten sich von zwischenzeitlich größeren Einbußen und wurden zuletzt 1,8 Prozent niedriger gehandelt. Das Unternehmen steigerte zwar Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf die eigenen Erwartungen, allerdings war der Umsatz mit Großkunden wie bspw. Amazon.com, Apple, Facebook und Alibaba rückläufig. Um 4,5 Prozent nach unten ging es für Gilead Sciences. Das Pharmaunternehmen übertraf zwar beim bereinigten Gewinn und auch beim Umsatz die Analystenschätzungen, enttäuschte aber mit seinem Ausblick. Gilead warnte, dass die bereits gesunkenen Umsätze mit wichtigen Hepatitis-C-Medikamenten weiter fallen dürften. Microchip Technolgy machten einen Freudensprung um 10,6 Prozent, nachdem der Chiphersteller bei Gewinn und Umsatz die Konsenserwartungen locker übertroffen hatte. Auch mit dem Ausblick überraschte Microchip positiv.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.090,29 0,19 37,87 1,66 S&P-500 2.293,08 0,02 0,52 2,42 Nasdaq-Comp. 5.674,22 0,19 10,67 5,41 Nasdaq-100 5.185,88 0,35 17,91 6,63 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 820 Mio 770 Mio Gewinner 1.376 1.166 Verlierer 1.611 1.844 Unverändert 124 103

Gut behauptet - Eine kleine Erholung reichte für frische Rekorde, der Dow-und der Nasdaq-Composite erreichten neue Allzeithochs. Doch im späten Geschäft ging das Gros der Gewinne wieder verloren. Zunächst habe die alles in allem erfreuliche Berichtssaison die Kaufbereitschaft befördert, dann hätten vor allem die politische Unsicherheiten die Kauflaune verdorben. General Motors litt im vierten Quartal unter widrigen Wechselkurseffekten und weiteren Sonderbelastungen gelitten. Die Aktie verlor 4,7 Prozent. Die Titel des Börsenbetreibers ICE legten dagegen nach dem Geschäftsausweis 2,4 Prozent zu. 21st Century Fox wies einen 27-prozentigen Gewinnanstieg aus. Die Aktie verlor aber 1,9 Prozent. Händler bemängelten den Umsatzrückgang im Filmgeschäft. Everest Re stiegen um 2,6 Prozent. Der Rückversicherer hatte einen Quartalsrekordgewinn eingefahren. Michael Kors stürzten dagegen um 10,8 Prozent ab. Der Modekonzern enttäuschte mit seinen Drittquartalszahlen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,15 0,4 1,15 -4,9 5 Jahre 1,85 0,0 1,85 -7,9 7 Jahre 2,17 -1,3 2,19 -7,5 10 Jahre 2,39 -2,0 2,41 -5,3 30 Jahre 3,02 -2,6 3,05 -4,5

Die Unsicherheit bei den Anlegern sorgte für Käufe von als sicher geltenden Staatsanleihen. Auch eine starke Auktion dreijähriger Titel stützte die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 2,39 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0673 -0,1% 1,0681 1,0672 +1,5% EUR/JPY 119,90 -0,1% 119,97 119,67 -2,5% EUR/GBP 0,8537 -0,0% 0,8540 0,8628 +0,2% GBP/USD 1,2501 -0,1% 1,2508 1,2371 +1,3% USD/JPY 112,35 +0,0% 112,32 112,14 -3,9% USD/KRW 1147,58 +0,4% 1143,34 1145,53 -4,9% USD/CNY 6,8857 +0,0% 6,8843 6,8827 -0,9% USD/CNH 6,8468 +0,1% 6,8378 6,8329 -1,8% USD/HKD 7,7587 +0,0% 7,7587 7,7577 +0,1% AUD/USD 0,7634 +0,1% 0,7626 0,7628 +5,8%

Nach der Schwächephase des Dollar seit Jahresbeginn ist die US-Devise aktuell wieder gefragt. Der Euro fiel im US-Handel auf 1,0687 Dollar nach Wechselkursen um 1,0750 am Vorabend. Der Präsident der US-Notenbankfiliale in Philadelphia hatte seine Unterstützung für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im März signalisiert. Zudem wiederholte er seine Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr dreimal erhöhen werde. Darüber hinaus wurde der Euro von wieder aufflammenden Sorgen über die griechische Schuldenkrise und den Ausgang der der Präsidentschaftswahl in Frankreich belastet. Marine Le Pen vom rechtsgerichteten Front National liegt in Umfragen vorne. Sie plädiert für den Austritt Frankreichs aus EU und Nato.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,75 52,17 -0,8% -0,42 -5,3% Brent/ICE 54,80 55,05 -0,5% -0,25 -4,6%

Der festere Dollar drückte im US-Handel stärker auf die Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,6 Prozent auf 52,17 Dollar. Zudem werde immer deutlicher, dass die US-Schieferölproduktion die Förderkürzung des Erdölkartells Opec angesichts gestiegener Preise konterkariere, hieß es. So erwartet die staatliche Energy Information Administration, dass in diesem Jahr der US-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr um täglich 100.000 Barrel auf dann 9 Millionen steigen dürfte. 2018 sei sogar mit 9,5 Millionen Barrel am Tag zu rechnen. Im frühen Mittwochhandel in Asien geben die Ölpreise weiter nach. Sie leiden unter neuen Vorratsdaten, die zeigen, dass die Ölvorräte in der vergangenen Woche um über 14 Millionen Barrel massiv gestiegen sind. Die Prognose für die im späteren Tagesverlauf bekannt gegebenen offiziellen US-Ölvorräte lauten auf eine Zunahme von lediglich 2,5 Millionen Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,64 1.233,75 -0,2% -2,12 +7,0% Silber (Spot) 17,68 17,71 -0,2% -0,03 +11,0% Platin (Spot) 1.007,45 1.005,50 +0,2% +1,95 +11,5% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,4% +0,04 +6,5%

Der aufwertende Dollar drückte etwas auf die Goldpreise. Die Feinunze verbilligte sich im US-Handel um 0,2 Prozent auf 1.233 Dollar. Auch die Aussicht auf steigende US-Zinsen belastete. Das Edelmetall bewegt sich damit aber noch immer in der Nähe eines Dreimonatshochs. Die Unwägbarkeiten der Trump-Politik sowie die Entwicklungen in Griechenland und Frankreich stellten hinreichende Gründe dar, mit dem Kauf von Gold auf Nummer sicher zu gehen, hieß es im Handel.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Das Gebaren der US-Administration unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump macht die Bank of Japan (BoJ) zunehmend nervös, wie aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rates vom 30. und 31. Januar hervorgeht.

POLITIK USA I

Nächster Akt im Justizdrama um den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebann: Vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco sind am Dienstag die Argumente der Regierung und von gegen das Dekret klagenden Bundesstaaten aufeinandergeprallt. Das Gericht will noch diese Woche entscheiden, ob es an der von einer unteren Instanz verfügten Aufhebung des Trump-Dekrets festhält oder nicht. Letztlich dürfte der Streit vor dem Obersten Gericht landen.

POLITIK USA II

Nach der illegalen Einwanderung wollen die Republikaner im US-Senat nun auch die legale Einwanderung beschneiden. Nach dem Willen zweier republikanischer Senatoren soll die Vergabe der so genannten Green Cards, also der Berechtigung zum unbegrenzten Aufenthalt in den USA, um die Hälfte pro Jahr reduziert werden. Die berühmte jährliche Green-Card-Lotterie soll abgeschafft werden.

CIMIC

hat im vergangenen Jahr 12 Prozent mehr verdient und angesichts der Expansion durch Zukäufe weitere Gewinnsteigerungen für dieses Jahr angekündigt. 2016 stieg der Nettogewinn auf 580,3 Millionen australische Dollar oder umgerechnet rund 414,6 Millionen Euro von 520,4 Millionen Dollar vor einem Jahr.

MONDELEZ

hat im Schlussquartal 2016 trotz rückläufiger Umsätze wieder schwarze Zahlen geschrieben, sich aber zugleich besorgt mit Blick auf die Zukunft geäußert: Sollte US-Präsident Donald Trump seinen protektionistischen Kurs fortsetzen und Einfuhrzölle erheben, würde dies die eigenen Geschäfte erheblich beeinflussen. Im vierten Quartal setzte Mondelez mit 6,77 Milliarden US-Dollar 8,1 Prozent weniger um als vor einem Jahr. Analysten hatten mit 6,89 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte dank Kosteneinsparungen um 12 Prozent auf 47 Cent zu. Analysten hatten mit 48 Cent gerechnet. Unterm Strich verdiente Mondelez 93 Millionen Dollar nach einem Verlust von 729 Millionen im Vorjahr.

