Frankfurt - An den US-Rentenmärkten herrscht weiterhin gespannte Ruhe, die sich durch eine Seitwärtsbewegung zeigt, so die Analysten der DekaBank.Zwar würden die Rufe der neuen Regierung nach höheren Importzöllen zunehmend lauter, was mittelfristig die Inflationsgefahren erhöhe. Der Kongress gelte aber mehrheitlich nicht als Freund von Handelsbeschränkungen dieser Art. Daneben würden sich Kongress und Regierung zurzeit mit der Ausgestaltung einer Gesundheitsreform befassen, die jedoch aus Marktsicht den Ausblick für Wirtschaftswachstum und Inflation nicht wesentlich verändern werde.

